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Poznati američki glazbenik Oliver Tree (32) poginuo u sudaru helikoptera: Nije bilo preživjelih

Poznati američki glazbenik Oliver Tree (32) poginuo u sudaru helikoptera: Nije bilo preživjelih
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Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Helikopteri su se sudarili iznad Rio de Janeira, a preminulo je svih šest putnika

15.6.2026.
8:31
Hot.hr
MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
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Američki glazbenik Oliver Tree (32) poginuo je jučer u padu helikoptera u Brazilu. Prema dosadašnjim izvješćima svjetskih agencija i brazilskih medija, do sudara je došlo iznad Rio de Janeira, a u nesreći je poginulo svih šest osoba koje su bile u helikopterima.

Brazilske službe objavile su da su se helikopteri srušili u zapadnom dijelu grada, u području Recreio dos Bandeirantes. Jedan od helikoptera pao je na prostor autosalona u kojem su bili parkirani električni automobili, nakon čega je izbio požar. Iako su vatrogasci uspjeli ugasiti vatru, već je bila zahvatila veći broj vozila, prenosi Guardian

Nakon nesreće, policija i nadležne službe pokrenule su istragu kako bi se utvrdio točan razlog sudara. Prema policijskom izvoru Oliver Tree bio je jedan od putnika. Isti izvor naveo je da su imena žrtava bila na popisu, ali formalna identifikacija još nije gotova zbog teškog stradanja tijela u požaru. 

Među žrtvama i poznati YouTuber

Uz američkog glazbenika, među putnicima su bili i brazilski glazbeni producent, argentinski videoredatelj i argentinski YouTuber Gaspar Prim, poznatiji pod internetskim imenom Gaspi. 

Jedan helikopter prevozio je pet putnika, dok je u drugom bio samo pilot. Prema dostupnim informacijama, nema preživjelih. Tree je u Brazilu boravio u sklopu svjetske turneje te je posljednjih dana nastupao u Južnoj Americi. Pjevač je prije nekoliko dana na svom Instagram profilu podijelio video u kojem igra nogomet u jednoj brazilskoj četvrti.

Poznati američki glazbenik Oliver Tree (32) poginuo u sudaru helikoptera: Nije bilo preživjelih
Foto: Maria Laura Arturi/Alamy/Profimedia

Prepoznatljiv stil umjetnika

Oliver Tree bio je poznat po osebujnom imidžu, upečatljivom izgledu te ekscentričnoj osobnosti. Šira publika pamti ga po hitovima "Life Goes On", "Miss you" i "Alien boy". Na Spotifyju je imao više od 11 milijuna mjesečnih slušatelja, a najpopuilarnije pjesme preslušane su stotine milijuna puta. Tree je 2020. ušao i u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što je predstavio najveći romobil na svijetu, visok 4,16 metara i dug 3,13 metara. Prema Guinnessu, rekord je ostvario kako bi ispunio "životni san".

 

SudarBrazil
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