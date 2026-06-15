Vatra guta trgovački centar, širi se gusti dim: Vatrogasaci se bore s buktinjom

Beogradski vatrogasci se više od dva sata bore s velikim požarom koji je jutros izbio u trgovačkom centru Enjub na Novom Beogradu. Izdiže se gusti, crni dim koji se vidi iz cijelog grada.

Prema informacijama Telegrafa, nema ozlijeđenih osoba. Na terenu čak 40 vatrogasaca koji nadljuskim naporima pokušavaju obuzdati plamen koji guta krov.

Foto: Telegraf.rs

Foto: Telegraf.rs

Foto: Telegraf.rs

Požar buknuo u 6 ujutro

Na fotografijama s mjesta požara vidi se kako vatrogasci ulaze u buktinju i režu krovnu konstrukciju da bi mogli početi gasiti vatru iznutra. Telegraf piše kako se trude "presjeći" vatru kako se ne bi proširila na druge povezane objekte u nizu.

Svjedoci su ispričali da je vatra, koja je buknula oko šest sati ujutro, zahvatila više lokala, ali najveći problem, čini se, predstavlja krov koji gori.

Na terenu su i ekipe Hitne pomoći koji dežuraju preventivno.