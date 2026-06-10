Požar u Zagorju izvan kontrole: 'Našli smo se u paklenim uvjetima! Eksplodiralo je pred nama'

Veliki požar koji je u srijedu u poslijepodnevnim satima buknuo u proizvodnim prostorima tvrtke "Prostoria" u Pustodolu Začretskom, kod Svetog Križa Začretja gorio je i dalje oko 22 sata.

Iako su nešto ranije vatrogasci prognozirali da bi ga mogli staviti pod kontrolu, do objavljivanja ovog teksta požar se nanovo razbuktao. Požar gasi oko 75 vatrogasaca iz javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Predsjednik DVD-a Svetog Križa Začretja, Miljenko Šoštarić rekao je da je na mjestu požara bio svega tri, četiri minute odmah nakon izbijanja požara, objavio je portal Zagorje.com.

Izbio požar u pogonu tvrtke Prostoria kod Svetog Križa Začretja Foto: Zagorje International Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zeljko Lukunic/PIXSELL Zeljko Lukunic/PIXSELL Zeljko Lukunic/PIXSELL Zeljko Lukunic/PIXSELL Zeljko Lukunic/PIXSELL Zagorje International Zagorje International Zagorje International Zagorje International

"Odmah smo započeli gašenje, no vrlo brzo bilo je jasno da će ovo biti jedan od najvećih požara koji je pogodio Hrvatsko zagorje posljednjih nekoliko godina. Prije dvije godine ovdje je održana i vježba u organizaciji našeg DVD-a u suradnji s tvrtkom Prostorija. Sudjelovale su sve vatrogasne i hitne službe Krapinsko-zagorske županije. Ta je vježba bila iznimno važna i dobro organizirana, a tvrtka Prostorija pokazala se kao primjer dobre prakse u području zaštite od požara", rekao je Šoštarić.

Pakleni uvjeti i velika tragedija

No za današnji požar rekao je da se teško može opisati. Rekao je da se iznimno brzo širio, unatoč gašenju.

"Ubrzo smo se našli u vrlo opasnim i gotovo paklenim uvjetima te smo morali prije svega štititi živote vatrogasaca. Dogodila se i eksplozija neposredno pred nama. Moj kolega i ja bili smo na mlazu u trenutku eksplozije. Pretpostavljamo da je došlo do eksplozije plinske boce na viličaru koji se nalazio u požaru, ali to će se tek utvrditi", rekao je.

Rekao je da je intervencija vrlo teška, vjerojatno će gasiti do jutra. Žele spriječiti da se požar proširi na ostatak tvrtke, ali situacija i dalje nije pod kontrolom. "Nažalost, svjedočimo velikoj tragediji. Posebno mi je teško jer surađujem s tvrtkom Prostorija. S obzirom na razmjere štete, ovo je ogroman udarac, ne samo materijalno nego i za cijeli ovaj kraj" rekao je Šoštarić.

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje, Marko Kos, požar je nazvao tragedijom za mjesto i ljude, kao i za Hrvatsko zagorje.

"Riječ je o jednoj od najproduktivnijih, najsuvremenijih i najmodernijih tvornica na području našeg kraja. I nakon nekoliko sati od njegova izbijanja i dalje se borimo s vatrenom stihijom", rekao je načelnik naglasivši da je šteta nemjerljiva.

Podsjetimo, načelnik stožera Civilne zaštite i predsjednik Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber ranije je rekao da je požar zahtjevan, da koriste i pjenu i vodu, a vatrogasci da imaju zaštitne maske. Objekt koji gori ogroman je, a zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe Dražen Sinković za RTL Danas rekao je da u tvornici ima madraca te vjerojatno materiala koji izazivaju eksplozije.