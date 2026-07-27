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DIVLJAČKI /

Brazilki se pomračio um, nogom udarala protivnicu dok je ležala na podu: Snimka obilazi svijet

Brazilki se pomračio um, nogom udarala protivnicu dok je ležala na podu: Snimka obilazi svijet
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Foto: Screenshot/X

Divljački napad na amaterskoj utakmici u futsalu

27.7.2026.
18:12
M.G.
Screenshot/X
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Svijet obilazi snimka brutalnog fizičkog napada igračice As Resenhas​a Lare do Nascimento Costa na amaterskoj utakmici u futsalu protiv RDJ Sporta u Brazilu.

Lara do Nascimento Costa je nakon jednog prekršaja dva puta udarila nogom u glavu protivnicu koja je ležala na podu, a nakon toga je šakom u lice udarila drugu igračicu koja se pokušala umiješati.

Napadnuta igračica Ana Julia Alencar prevezena je u bolnicu nakon incidenta, a poslije disciplinskog saslušanja Lari do Nascimento Costa određena je petogodišnja zabrana nastupa u svim natjecanjima koje organizira Sportska liga Eusébio.

Sankcionirana je i ekipa As Resenhas čija je Lara članica.

FutsalBrazilNapad
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