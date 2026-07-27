Brazilki se pomračio um, nogom udarala protivnicu dok je ležala na podu: Snimka obilazi svijet

Svijet obilazi snimka brutalnog fizičkog napada igračice As Resenhas​a Lare do Nascimento Costa na amaterskoj utakmici u futsalu protiv RDJ Sporta u Brazilu.

Lara do Nascimento Costa je nakon jednog prekršaja dva puta udarila nogom u glavu protivnicu koja je ležala na podu, a nakon toga je šakom u lice udarila drugu igračicu koja se pokušala umiješati.

Brazilian futsal player Lara Do Nascimento Costa slide tackled Anna Julia Alencar and in a rush of adrenaline and emotion went ahead to kick her opponent twice in the head as she writhed in pain on the floor.



The aftermath has seen her banned from the sport for 5 years while her… — The Football Assembly ⚽️ (@TF_Assembly) July 27, 2026

Napadnuta igračica Ana Julia Alencar prevezena je u bolnicu nakon incidenta, a poslije disciplinskog saslušanja Lari do Nascimento Costa određena je petogodišnja zabrana nastupa u svim natjecanjima koje organizira Sportska liga Eusébio.

Sankcionirana je i ekipa As Resenhas čija je Lara članica.