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Padaju prijetnje uoči spektakla u zagrebačkoj Areni: 'Mogu te još jednom nacijepati i obojati...'

Padaju prijetnje uoči spektakla u zagrebačkoj Areni: 'Mogu te još jednom nacijepati i obojati...'
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Foto: VOYO

Ražov se oglasio uoči meča Bilića i Sepa na FNC 33

21.7.2026.
16:33
Maj Gašparac
VOYO
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Hrvoje Sep i Ante Bilić na spektakularnom FNC 33 eventu u zagrebačkoj Areni odradit će meč u boksu u malim rukavicama, 'extreme boxingu'.

Sep je u svom debiju u organizaciji, na FNC 31 priredbi u Beogradu pobijedio nokautom u prvoj rundi legendarnog Vasu Bakočevića, nakon čega se pokrenula prča o dvoboju s Bilićem, a njihov meč je i službeno potvrđen prošloga ponedjeljka.

MMA fanovi željno iščekuju ovaj meč, a o njemu je govorio jedan od boraca, Bilić, za kanal MMA Scena i pritom se dotaknuo i drugih tema, poput boravka u zatvoru i mogućem revanšu protiv protiv Petra Ražova, od kojega je izgubio na FNC 30 u Zadru.

Baš je dio razgovora o meču s Ražovom privukao puno pažnje jer je Bilić ustvrdio da je bio oštećen te da su suci pod utjecajem publike u zadarskom Višnjiku pobjedu dodijelili Zadraninu Ražovu.

FNC 33 gledajte uživo na Voyo u subotu 12. rujna

Ubrzo nakon Bilićevog intervjua, stigao je odgovor Ražova koji je na društvenim mrežama podijelio videozapis i napisao:

 "Nisam sudac da komentiram bodovanje, ali mogu te još jednom nacijepati i obojati ako dobiješ Hrvoja, a nećeš biti ni blizu".

Posjetimo, Bilić i Ražov su u Zadru odmjerili snage u "bare knuckle" meču i ponudili jako žestoku borbu na kraju koje je Ražov slavio podijeljenom sudačkom odlukom.

Petar RažovHrvoje SepAnte BilićFnc 33
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