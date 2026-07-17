Od podgoričkih dvorana do UFC-a: Miloš Janičić za Net.hr otkrio kako je izgledao put prema vrhu

Danas je dovoljno da Miloš Janičić (29) napravi nekoliko koraka kroz Podgoricu, Zagreb ili Beograd i gotovo je sigurno da će ga netko zaustaviti. Fotografija, kratki razgovor, pozdrav, postao je lice koje ljudi prepoznaju i ime koje se sve češće izgovara kada se govori o velikim borilačkim uspjesima s prostora bivše Jugoslavije. No, iza te popularnosti ne stoji trenutak sreće, već godine tišine, rada i odricanja koje javnost nije uvijek vidjela.

Miloš je ispisao povijest kao prvi borac iz Crne Gore koji je potpisao ugovor s UFC-om, najvećom svjetskom MMA organizacijom. Put do tog trenutka vodio ga je preko brojnih dvorana, različitih država i tisuća sati treninga. Ono što je nekada zamišljao kao dječak danas je postalo stvarnost. UFC ugovor više nije samo san na papiru, već potvrda svega što je ulagao u sebe, ali i početak novog poglavlja u kojem se od njega očekuje još više.

Trenutačno se nalazi na Tajlandu, jednom od svjetskih centara borilačkih priprema, gdje odrađuje posljednju fazu priprema za najveći meč svoje karijere koji ga 1. kolovoza očekuje u Beogradu. U razgovoru koji slijedi nismo željeli ostati samo na onome što svi već znaju, pobjedama, treninzima i borbama. Zanimalo nas je upoznati čovjeka iza UFC ugovora i borca kojeg publika vidi pod reflektorima. Miloš je ovaj put otvorio vrata privatnije strane svog života i govorio o uspjehu, popularnosti, odnosima, navikama i stvarima koje rijetko dijeli s javnošću.

"Otkako sam potpisao za UFC, promijenilo se to da sam dobio dva velika, nova sponzora, ostvario dvije značajne suradnje. Taj potpis je ostvarenje mog sna, vizije koju sam imao još kao dječak. Ipak, osjećam da moj život tek sada treba promijeniti. Preda mnom su najteži zadaci, a kada budem pobjeđivao, tek će se onda promijeniti. Trema ne postoji – uživam u cijelom procesu'', rekao nam je Miloš.

'Slava me nije promijenila'

Dolazak u UFC donio mu je i ono što dolazi uz velike rezultate, više ljudi koji prate svaki korak, veći interes javnosti i život pod povećalom.

"Popularnost mi više odgovara nego što mi smeta, a slava me valjda nije promijenila. Ponekad zna biti nezgodno kada trebam obaviti neke privatne stvari, a ljudi me zaustavljaju, no s vremenom je to postalo dio svakodnevice. Zaustavljanja za fotografiju postala mi je svojevrsna rutina. Slava mi nije udarila u glavu. Novac najviše ulažem u putovanja, treninge i iskustva, a smatram da se čovjek s vremena na vrijeme treba i počastiti nečim za sebe. Luksuz za mene nije samo ono što se može kupiti. S obzirom na to da cijeli život putujem, najveći luksuz je mogućnost da možeš otići bilo gdje u svijetu, uzeti slobodno koliko želiš, odsjesti u dobrom hotelu, pojesti kvalitetnu hranu u dobrom restoranu i jednostavno uživati. Luksuz je kada ne robuješ radnom vremenu, obavezama i tuđim očekivanjima. Ne mora ništa biti pretjerano ni blještavo, pravi luksuz je kada imaš slobodu raspolagati svojim vremenom'', kaže.

Kako se karijera ubrzava, tako se često promijeni i krug ljudi oko sportaša. Neki odnosi prirodno ostanu iza tebe, a tek vrijeme pokaže tko je bio uz tebe od početka, a tko zbog onoga što si postao.

"Na tom putu s nekim se ljudima jednostavno raziđeš. Netko odabere drugi smjer, netko krene svojim putem. Kako godine prolaze, shvatiš da je strpljenje jedna od najvažnijih stvari u životu i karijeri. Ne očekujem ni od koga da bude uvijek uz mene, svatko ima pravo izabrati svoj put. Ali postoje ljudi koji se kasnije pokušaju okoristiti tvojim imenom i trudom'', rekao nam je prvi crnogorski UFC borac.

Danas borci ne grade ime samo pobjedama. Publika želi znati tko stoji iza rukavica, kakav je karakter osobe koju gledaju i što je razlikuje od drugih. Kod njega je, međutim, jasno da se cijela priča ipak vraća na ono najvažnije - izvedbu kada se zatvore vrata kaveza.

''Većina komentara je pozitivna, ali naravno da ima i negativnih. Ne smatram da popularnost dolazi zbog nekakvog ''trash talka'', već prvenstveno zbog talenta, rada i vještine u borbi. Ako uz to imaš i karizmu, onda dobiješ kompletan paket koji privlači ljude. Ipak, na prvom mjestu uvijek moraju biti znanje, disciplina i kvaliteta u samim borbama'', rekao nam je Miloš.

Isplaniran dan

UFC nije promijenio samo razinu protivnika, već i način na koji Miloš pristupa svakom danu. Na najvišoj razini nema prostora za improvizaciju – svaki trening, svaki oporavak i svaki detalj pripreme postaju dio šire slike.

''Dan je unaprijed isplaniran. Ciljevi su veći, mečevi ozbiljniji i samim time se svemu pristupa na višoj razini. Ujutro radim trening fokusera ili boksa, a navečer su na rasporedu grappling ili MMA treninzi. Tajland ima vrhunsku infrastrukturu za trening - u krugu od samo jednog kilometra nalazi se više od 20 klubova. Pred meč nema mjesta za izlaske i distrakcije, tada postoji samo jedan cilj, potpuni fokus na pripremu i što bolji nastup. Uz vrhunske uvjete za trening, Tajland nudi i odličnu gastronomiju jer možeš pronaći gotovo sve svjetske kuhinje, od talijanske i američke do azijske'', kaže.

U svijetu u kojem se sve više toga odvija pred publikom, Miloš privatni život ipak drži dalje od reflektora.

''Nisam trenutačno zaljubljen i nisam osoba koja vjeruje u neku idealiziranu romantiku. Naravno da me prvo privuče fizički izgled, to je prvi dojam koji svi imamo, ali nakon toga dolaze karakter i ponašanje. Ne odgovaraju mi djevojke koje su previše nametljive'', priča Miloš i dodaje kako ne voli pričati o detaljima iz svog privatnog života.

Kada se makne iz dvorane i na kratko izađe iz ritma treninga, Miloš ne bira klasične oblike odmora. I u slobodno vrijeme ostaje vezan uz ono što ga pokreće – natjecanje, usavršavanje i istraživanje novih tehnika.

''Volim gledati samo borbe i borilačke tehnike. To me najviše zanima i privlači. Od animea volim pogledati Bleach, a posebno posljednje poglavlje koje je izašlo poslije 20 godina, Thousand-Year Blood War'', rekao nam je Miloš za kraj.