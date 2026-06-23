Pobjeda protiv Bojkovića isplatila se Janičiću: Crna Gora ima prvog UFC borca!

Crnogorski MMA borac Miloš Janičić na svom je Instagram profilu objavio vijest koja je odjeknula regijom i ispisala novu stranicu sportske povijesti. Potpisom ugovora s Ultimate Fighting Championshipom (UFC), najjačom svjetskom MMA organizacijom, postao je prvi borac iz Crne Gore koji će se natjecati na najvišoj razini.

S osmijehom na licu, pozirajući s ugovorom u rukama na fotografiji snimljenoj u Phuketu na Tajlandu, Janičić je potvrdio ono o čemu se dugo nagađalo. "Povijest je danas ispisana, Crna Gora ima prvog UFC borca", napisao je u opisu objave, jasno dajući do znanja koliki značaj ovaj uspjeh ima za njega i njegovu zemlju.

Debi na povijesnom događaju

Osim što je potvrdio potpis ugovora, Janičić je svojim pratiteljima odmah otkrio i važan detalj vezan za svoj prvi nastup. "Naravno, u prvoj UFC borbi nastupit ću odma na main card-u, a to mogu samo mnogo posebni borci", istaknuo je, naglasivši kako mu je promocija ukazala veliko povjerenje smjestivši ga na glavni dio programa već u debiju.

Njegov prvi ulazak u slavni oktogon dogodit će se na zaista posebnom događaju. Janičić će se boriti na prvom UFC-ovom spektaklu u Srbiji, koji je zakazan za prvi kolovoza u beogradskoj Areni. Ovaj događaj predstavlja veliku prekretnicu za MMA scenu u cijeloj jugoistočnoj Europi, a predvodit će ga borba u velter kategoriji između srpskog borca Uroša Medića i Amerikanca Daniela Rodrigueza. Iako je Janičićev nastup potvrđen, ime njegovog protivnika za sada ostaje nepoznato. Njegova objava izazvala je lavinu čestitki kolega boraca i navijača, koji su mu poželjeli sreću u nadolazećem izazovu.

Put do svjetske pozornice

Ovaj 29-godišnji borac iz Podgorice nije nepoznato ime na regionalnoj borilačkoj sceni. Prije dolaska do najveće svjetske pozornice, gradio je karijeru u jakim europskim promocijama poput Fight Nation Championshipa (FNC), KSW-a i Oktagona. U profesionalnoj karijeri ostvario je impresivan omjer od 19 pobjeda i samo tri poraza, a poznat je kao uzbudljiv borac s visokim postotkom pobjeda prekidom, bilo nokautom ili prisiljavanjem protivnika na predaju.

Janičićev uspjeh nije samo osobno postignuće, već i dokaz rastuće kvalitete i talenta boraca s Balkana. Njegov ulazak u UFC zasigurno će poslužiti kao inspiracija novim generacijama sportaša iz Crne Gore i susjednih zemalja, otvarajući vrata za buduće borce iz regije koji sanjaju o nastupu na najvišoj razini.