[KVIZ] Moraš li biti stručnjak da rasturiš na pitanjima o ljudskim organima i dijelovima tijela?

Od složenih mreža neurona u mozgu pa sve do mikroskopskih alveola u plućima, ljudsko tijelo je najsavršeniji stroj, čudo biologije koje šapuće priče o evoluciji, preživljavanju i životu samom. Mnogi će s ponosom reći da znaju gdje se nalazi srce ili čemu služe pluća, no znate li doista prepoznati ključne kemijske procese, anatomske tajne i nevjerojatne funkcije skrivene unutar naših stanica?