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[KVIZ] Moraš li biti stručnjak da rasturiš na pitanjima o ljudskim organima i dijelovima tijela?

[KVIZ] Moraš li biti stručnjak da rasturiš na pitanjima o ljudskim organima i dijelovima tijela?
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Foto: Shutterstock

Koja žlijezda u vratu, oblika leptira, proizvodi hormone ključne za regulaciju metabolizma?

14.7.2026.
6:02
Webcafe.hr
Shutterstock
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Od složenih mreža neurona u mozgu pa sve do mikroskopskih alveola u plućima, ljudsko tijelo je najsavršeniji stroj, čudo biologije koje šapuće priče o evoluciji, preživljavanju i životu samom. Mnogi će s ponosom reći da znaju gdje se nalazi srce ili čemu služe pluća, no znate li doista prepoznati ključne kemijske procese, anatomske tajne i nevjerojatne funkcije skrivene unutar naših stanica?

 

KvizKvizoviKviz ZnanjaLjudsko TijeloAnatomija čovjeka
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