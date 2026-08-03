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PROCURILO /

Na Kloppovom popisu potencijalnih reprezentativaca i igrač koji može igrati za BiH

Na Kloppovom popisu potencijalnih reprezentativaca i igrač koji može igrati za BiH
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Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/Alamy/Profimedia

Među talentima koji se nadaju pozivu Jurgena Kloppa posebno se ističe ime Dženana Pejčinovića

3.8.2026.
22:23
Antonela Ištvan
Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/Alamy/Profimedia
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Novi izbornik njemačke reprezentacije, Jürgen Klopp, započeo je s rekonstrukcijom momčadi. Nakon razočarenja na Svjetskom prvenstvu, Klopp je najavio promjene, a sada je u javnost islivao njegov popis 57 potencijalnih reprzentativaca.

Najava hrabrih i neočekivanih poteza

Klopp je na predstavljanju poručio:

"Igrači će dobiti prilike s kojima još ni ne računaju. Volim biti hrabar".

Njegova filozofija ne oslanja se na staru slavu, već na stvaranje momčadi čija će igra izazivati "wow" efekt. Popis je stoga kombinacija provjerenih veterana poput Jonathana Taha i Joshue Kimmicha te uzbudljivih talenata kao što su Fin Jeltsch i Rocco Reitz. Time se uspostavlja meritokratsko okruženje u kojem će se cijeniti samo trenutna forma i zalaganje.

Napadač Wolfsburga u uglednom društvu

Među talentima koji se nadaju pozivu posebno se ističe ime Dženana Pejčinovića. Ovaj 21-godišnji napadač Wolfsburga prošle sezone je impresionirao s dvanaest golova u 34 utakmice, a njegov potencijal prepoznao je i Stuttgart, koji je navodno poslao ponudu od 22 milijuna eura. Rođen u Münchenu, Pejčinović je prošao sve mlađe njemačke selekcije, a uvrštavanje na Kloppov popis potvrda je da se na njega u Njemačkom savezu (DFB) gleda kao na važan dio budućnosti.

Na Kloppovom popisu potencijalnih reprezentativaca i igrač koji može igrati za BiH
Foto: Christian Schroedter/imago sportfotodienst/Profimedia

BiH sve dalja opcija

Njegov uspon s pažnjom se prati i u Bosni i Hercegovini, za koju ima pravo nastupa. Nogometni savez BiH uložio je napore da ga privoli da zaigra za "Zmajeve", no čini se da je ta priča završena. Prema dostupnim informacijama, njegova je obitelj odbila tu mogućnost. Sam igrač je ranije izjavio: "Želim igrati za seniorsku reprezentaciju Njemačke. Ako ne budem dovoljno kvalitetan za to, onda ću razmisliti o Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini".

Klopp će prvi službeni popis objaviti za otprilike šest tjedana.

Jurgen KloppNjemačkaBosna I Hercegovina
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