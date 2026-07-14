Novi udar u Hormuškom tjesnacu: Iran pogodio dva tankera, ima poginulih

Ujedinjeni Arapski Emirati u utorak su priopćili da je Iran krstarećim raketama u Hormuškom tjesnacu pogodio dva tankera iz UAE-a, pri čemu je poginuo jedan indijski član posade, a još najmanje osmero je ranjeno.

Ministarstvo obrane UAE-a priopćilo je da su tankeri Mombasa i Al Bahija bili napadnuti unutar omanskih teritorijalnih voda. Poginuli član posade nalazio se na brodu Mombasa, dodaje se.

Od osmero ranjenih, četiri su osobe zadobile teške ozljede. Šestorica ranjenih su indijski, a dvojica ukrajinski državljani, priopćilo je ministarstvo.

Ono je osudilo napad i upozorilo da Emirati zadržavaju "puno pravo na odgovor na ovu eskalaciju”.

UKMTO izvijestio o napadu na tanker

U odvojenom priopćenju Agencija za pomorsku trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) objavila je u utorak da je jedan tanker pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio 40 nautičkih milja sjeveroistočno od omanskog Kalhata.

UKMTO je naveo da je projektil pogodio strojarnicu na desnom boku broda, no da su svi članovi posade na sigurnom.

Reuters nije mogao odmah potvrditi odnosi li se izvješće UKMTO-a na isti incident o kojem je izvijestilo ministarstvo obrane UAE-a. Iran zasad nije komentirao najnovije napade.

Trump najavio novu blokadu iranskih brodova

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u ponedjeljak da SAD ponovno uvodi blokadu iranskih brodova u Zaljevu te da će osigurati da Hormuški tjesnac ostane otvoren uz naknadu.

Washington je pritom upozorio da će američke snage u nadolazećim satima ponovno "vrlo snažno” udariti na Iran, a eksplozijama na teritoriju Islamske Republike izvještavaju i njezine novinske agencije.