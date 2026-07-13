Trump želi preuzeti kontrolu nad Hormuzom: 'Za to bismo trebali biti plaćeni'

Predsjednik Donald ‌Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države vjerojatno preuzeti kontrolu nad Hormuškim tjesnacem i da bi im se trebala plaćati naknada za nadzor nad tim ključnim plovnim putem.

"Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postat ćemo čuvar tjesnaca. Možda ćemo se nazvati anđelom čuvarom tjesnaca. I za to bismo trebali biti plaćeni", rekao je u telefonskom intervjuu za program "Fox & Friends" na Fox Newsu.

Nakon što je u subotu najavio zatvaranje plovnog puta zbog, kako je naveo, neovlaštenog prolaska, Teheran je u nedjelju rekao da prolaz tjesnacem ostaje obustavljen i da će dozvole biti izdane nakon što se vrate "stabilnost i mir".

"Mi ćemo ga čuvati. Bit ćemo plaćeni za čuvanje - puno novca", rekao je Trump. "Bit će nam nadoknađeno jer su druge zemlje vrlo bogate. One su na našoj strani i ne može se očekivati da to radimo besplatno.

Porast cijena nafte

Američke i iranske snage razmijenile su teške napade raketama i dronovima tijekom vikenda i u ponedjeljak, a Teheran je izjavio da je pogodio američke vojne objekte diljem Zaljeva te da i dalje drži Hormuški tjesnac zatvorenim, što je uzrokovalo porast cijena nafte.

Zamjenik ciparskog ministra pomorstva izjavio je u ponedjeljak da se indijski član posade još uvijek vodi kao nestao nakon što je u nedjelju u Hormuškom tjesnacu pogođen kontejnerski brod pod ciparskom zastavom, a u tijeku je potraga za njim.

Ciparske vlasti rekle su da je brod GFS Galaxy pogođen "neidentificiranim projektilom" dok je u nedjelju ujutro prolazio tjesnacem.