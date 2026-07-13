Iran udara sve jače, na meti su američke baze u Bahreinu i Kuvajtu: 'S dogovorima je završeno'

Američke i iranske snage razmijenile su snažne raketne napade i napade dronovima, pri čemu je Teheran gađao američke objekte u više zaljevskih država te objavio da je ponovno zatvorio ključni Hormuški tjesnac, što je potaknulo rast cijena nafte.

Iranska Revolucionarna garda priopćila je u ponedjeljak da je gađala američke vojne objekte u Bahreinu i Kuvajtu, uništila radarske sustave u Omanu te pogodila spremnike goriva i skladišta streljiva u zračnoj bazi Prince Hassan u Jordanu, u najnovijem odgovoru na novi val američkih napada.

Riječ je o posljednjim u nizu uzajamnih napada, dok Iran pokušava uspostaviti nadzor nad plovidbom Hormuškim tjesnacem. Najnoviji napadi ipak predstavljaju eskalaciju po intenzitetu i dosegu.

Američka vojska priopćila je da je tijekom operacija u nedjelju, koristeći zrakoplove, ratne brodove i dronove, napala iranske sustave protuzračne obrane, obalne radare, raketne i bespilotne kapacitete te manja plovila.

Trump: Žestoko ih udaramo

Obnovljeno nasilje dodatno dovodi u pitanje budućnost privremenog američko-iranskog sporazuma potpisanog prošlog mjeseca, čiji je cilj bio ponovno otvoriti tjesnac i okončati rat nakon još 60 dana pregovora.

U kratkom telefonskom razgovoru za Reuters u nedjelju poslijepodne američki predsjednik Donald Trump osvrnuo se na napade na Iran tijekom vikenda. "Žestoko ih udaramo", rekao je. Trump je tijekom proteklog tjedna izjavio da prekid vatre smatra završenim, iako je ostavio otvorenom mogućnost novih pregovora.

Glavni iranski pregovarač Mohammad Baqer Qalibaf objavio je u nedjelju na platformi X: "Doba jednostranih dogovora je ZAVRŠENO. Rekli smo vam: držite riječ ili platite cijenu. Stvarnost kuca na vrata."

Raste cijena nafte

Rat koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. veljače destabilizirao je Zaljev, gdje je Iran napadao američke baze u više država regije. Iranska učinkovita blokada tjesnaca povisila je cijene energenata i dodatno potaknula globalnu inflaciju.

Revolucionarna garda priopćila je u ponedjeljak da se redovita plovidba tjesnacem može ponovno uspostaviti jedino prestankom američkih vojnih intervencija u tom plovnom putu te upozorila da bi "nastavak miješanja mogao dovesti do većih incidenata u svjetskom naftnom i plinskom sektoru".

Cijena sirove nafte Brent porasla je u ponedjeljak za 4,3 posto, na 79,31 dolar po barelu, premda je ostala znatno ispod najviših razina zabilježenih ranije tijekom rata. Više cijene, osobito benzina, politički su osjetljivo pitanje za Trumpa uoči kongresnih izbora u studenome.

Američki dužnosnici izjavili su da je tijekom prethodna 24 sata kroz tjesnac pod pratnjom prošlo oko 20 plovila, iako su stranice za praćenje brodova bilježile vrlo slab promet.

Naplata prolaska kroz Hormuz

Iran pokušava uspostaviti trajni sustav naplate prolaska kroz tjesnac, kojim je prije rata prolazila petina svjetskih pošiljki nafte i ukapljenog prirodnog plina, te je upozorio brodove da ne plove bez njegova odobrenja. Kasno u subotu objavio je da je zatvorio plovni put nakon što je ispalio hitac upozorenja koji je pogodio plovilo što se kretalo nedopuštenom rutom.

U nedjelju je priopćio da je onesposobio i drugo plovilo. Nedavno osnovana iranska Uprava za tjesnac Perzijskog zaljeva objavila je u nedjelju da prolazak kroz tjesnac trenutačno nije moguć zbog "nedavnih nezakonitih kretanja američkih vojnih snaga u regiji". Dozvole će se izdavati "čim se ponovno uspostave stabilnost i mir", navela je.

Sjedinjene Države, koje su u utorak nakon ranijih napada na brodove povukle odobrenje kojim su bile izuzete od sankcija pojedine prodaje iranske nafte, priopćile su da su njihove snage raspoređene radi zaštite slobode plovidbe, unatoč onome što su opisale kao iransku "agresiju, uznemiravanje, prijetnje i proizvoljne objave".

"Iran ne kontrolira tjesnac. Promet se odvija", poručile su. Zajednički pomorski informacijski centar pod vodstvom američke mornarice ponovio je preporuku prema kojoj je, unatoč ozbiljnoj sigurnosnoj prijetnji, za dvosmjerni promet dostupna "proširena" južna ruta uz Oman.

Američko Središnje zapovjedništvo priopćilo je u subotu da su američke snage pogodile 140 iranskih vojnih ciljeva te da je tijekom tri noći ovoga tjedna napadnuto više od 300 meta "kako bi se oslabila sposobnost Irana da napada civilne pomorce i trgovačke brodove koji slobodno prolaze tjesnacem".

Iranska Revolucionarna garda objavila je tijekom vikenda da je u Jordanu, američkom savezniku, uništila zapovjedno-nadzorni centar i hangare za dronove, u Kuvajtu gađala američki radarski položaj, a potom i raketne sustave, u Omanu napala platforme za potporu američkim nosačima zrakoplova i opskrbu gorivom te u Kataru uništila centar za održavanje zrakoplova i zapovjedni objekt.