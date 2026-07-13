Iranski list objavio 'crnu listu', evo tko je sve na njoj. Talijanski obavještajci digli se na noge

Talijanski obavještajci pokušavaju otkriti tko stoji iza teheranskog lista koji je "nacrtao mete" na čelu talijanskoj premijerki i drugim zapadnim čelnicima koje smatra odgovornima za smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija na početku rata, prenosi talijanski Sky News.

Novi iranski vođa i njegov sin Modžtaba Hamenei zakleo se da će se osvetiti za smrt oca ubijenog u američko-izraelskom napadu.

Novine Hamshari, povezane s Teherano, objavile su "crnu listu" dužnosnika koje vide kao odgovorne za ubojstvo. Uz američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog izraelskog kolege Benjamina Netanyahua, na listi je i talijanska premijerska Giorgia Meloni te drugi europski čelnici poput francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Friedricha Merza te odnedavno bivšeg britanskog premijera Keira Starmera.

MEDIO ORIENTE I Il quotidiano iraniano Hamshari ha pubblicato una sorta di 'lista nera' con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata #ANSA https://t.co/tvXyqUKr1X pic.twitter.com/LPMaj62C9L — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 11, 2026

Kakve su to novine?

Talijanska služba pokrenula je istragu tko stoji iza medija koji je objavio listu i je li "crna lista" službeni stav režima. Nije isključen poziv iranskom veleposlaniku u Italiji.

Prema pisanju talijanske La Repubblice, Hamshari su dnevne novine bliske teheranskoj općinskoj upravi, a njihova urednička politika odražava stav gradske vlasti na čelu s gradonačelnikom Alirezom Zakanijem, koji pripada najkonzervativnijem krilu iranske politike.

Novine su namijenjene najradikalnijem dijelu tamošnjeg biračkog tijela.

Međutim, ostaje nejasno postoji li veza s režimom i dijele li najviši dužnosnici iranske vlade stavove koje su objavile novine.