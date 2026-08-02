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PRITVORENI /

Nezadovoljni smještajem zapalili vrata prihvatilišta u Novom Zagrebu: Uhićena dvojica

Nezadovoljni smještajem zapalili vrata prihvatilišta u Novom Zagrebu: Uhićena dvojica
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Ilustracija

Protiv dvojice Sirijaca podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

2.8.2026.
16:17
Jaga Komazec
Emica Elvedji /PIXSELL/Ilustracija
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Dvojica državljana Sirije (22 i 29), tražitelja međunarodne zaštite u Hrvatskoj, osumnjičena su da su zbog nezadovoljstva smještajem zapalila vrata sobe u prihvatilištu u Novom Zagrebu.

Prema sumnjama policije, otvorenim su plamenom u petak zapalili vrata na zasad neutvrđen način te tako ugrozili druge korisnike i zaposlenike prihvatilišta, kao i sam objekt i imovinu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predani su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

SirijciPodmetnuti PožarNezadovoljstvoPu ZagrebačkaPrihvatilište
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