Nezadovoljni smještajem zapalili vrata prihvatilišta u Novom Zagrebu: Uhićena dvojica

Dvojica državljana Sirije (22 i 29), tražitelja međunarodne zaštite u Hrvatskoj, osumnjičena su da su zbog nezadovoljstva smještajem zapalila vrata sobe u prihvatilištu u Novom Zagrebu.

Prema sumnjama policije, otvorenim su plamenom u petak zapalili vrata na zasad neutvrđen način te tako ugrozili druge korisnike i zaposlenike prihvatilišta, kao i sam objekt i imovinu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predani su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.