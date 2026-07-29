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Pokušao provaliti članu obitelji u stan: Zapalio je otirače, a vatra se proširila

Pokušao provaliti članu obitelji u stan: Zapalio je otirače, a vatra se proširila
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Foto: Borna jaksic/PIXSELL/Ilustracija

Uhićeni muškarac priveden je na kriminalističko istraživanje, a očevid slijedi

29.7.2026.
11:22
Jaga Komazec
Borna jaksic/PIXSELL/Ilustracija
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Muškarac (22) u srijedu je oko 1.45 sati pokušao nasilno ući u stan člana obitelji u Štefanićevoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci, a potom zapalio otirače ispred vrata.

U stanu su se u tom trenutku nalazili muškarac (56) te još dvoje članova obitelji, žena (21) i muškarac (24). Osumnjičeni je najprije oštetio prozor, a zatim počeo lupati po ulaznim vratima.

Kada mu nisu otvorili, zapalio je otirače. Vatra se proširila na vrata stana i dva bicikla u vlasništvu muškarca (56).

Policajci su po dolasku zatekli i uhitili muškarca (22), nakon čega su ugasili požar. Tijekom gašenja lakše su ozlijeđeni osumnjičeni i jedan policijski službenik, a liječnička pomoć pružena im je u službenim prostorijama.

Uhićeni muškarac priveden je na kriminalističko istraživanje, a očevid slijedi.

Pu ZagrebačkaNasilno PonašanjeIzazivanje PožaraTrešnjevkaOtirač
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