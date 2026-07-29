Bivši trener Hajduka ispisao povijest i priredio drugu veliku senzaciju u par mjeseci

Bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas nastavlja pisati povijest na klupi azerbajdžanskog prvaka Sabaha. Nakon što je prošle sezone osvojio prvi naslov prvaka u povijesti, ali i duplu krunu, litavski stručnjak sada je otišao i korak dalje.

Bivši trener Hajduka je, naime, uveo azerbajdžanskog prvaka u treće pretkolo Lige prvaka te mu tako osigurao prvi europski nastup tijekom jeseni u klupskoj povijesti. Sabah je u uzvratnoj utakmici protiv finskog KuPS-a pobijedio 2-0 i time sačuvao prednost od jednog gola iz prvog susreta te s ukupnih 3-0 izborio prolaz u iduću fazu kvalifikacija za najelitnije klupsko natjecanje na svijetu.

Ondje će ga čekati bolji iz susreta danskog prvaka Aarhusa i poljskog prvaka Lecha, u kojemu Poljaci vode 1-4 nakon prve utakmice.

Dambrauskas je na klupi Hajduka bio od studenog 2021. do rujna 2022., a u 38 utakmica upisao je 23 pobjede, uključujući i 3-1 pobjedu nad Rijekom kojom je Hajduku donio kup, odnosno prvi trofej nakon devet godina.

Nakon Hajduka vodio je Kretu, Omoniju iz Nikozije i Diósgyőr, a od srpnja prošle godine je na klupi Sabaha gdje je već spomenutim naslovom prvaka srušio dominaciju Qarabaga koji je osvojio 11 od 12 mogućih titula prije nego li je Sabah postao prvakom prošle sezone.