U 28. kolu azerbajdžanskog prvenstva Sabah je slavio na gostovanju kod Qarabaga 0-1. Jedini pogodak na susretu postigao je Abdulakh Kaybulaev.

Ovom pobjedom Sabah je stigao na 13 bodova prednosti ispred Qarabaga, koji ima utakmicu manje. Ova vijest ne bi bila ništa posebno da Sabah nije osnovan 2017., a Qarabag 1951. Qarabag je ujedno i najuspješniji azerbajdžanski klub, s 12 naslova prvaka, od kojih čak 11 u posljednjih 12 godina.

Riječ je o klubu koji je ove godine šokirao Europu svojim nastupima u Ligi prvaka, gdje je upisao pobjede protiv Benfice i Kopenhagena te remi s Chelseajem.

S druge strane, tu je Sabah, mali i novoosnovani klub čiji je trener bivši trener splitskog Hajduka Valdas Dambrauskas. Dambrauskas je Sabaha preuzeo početkom sezone te je u 38 utakmica ostvario omjer od 25 pobjeda, devet remija i četiri poraza. Dambrauskas je u tih 38 utakmica, dakle, doveo momčad na prag najvećeg uspjeha u povijesti kluba, koji bi se ako je suditi prema kalkulacijama superračunala trebao i ostvariti. Naime, popularni X profil Football Meets Data Sabahu daje 99,9 % šanse za osvajanje prvenstva.

Zanimljivo, ova dva kluba igraju i polufinale Kupa. U prvoj utakmici rezultat je bio 2-2, a uzvrat je na rasporedu u srijedu, 22. travnja.

