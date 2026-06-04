Conte i službeno bivši: Napoli se oprostio od trenera koji im je donio četvrti Scudetto
Ovo je bio pet put u nizu da se Conte na klupi momčadi koju vodi zadržao samo dvije godine
Napoli, aktualni doprvak talijanske Serie A, službeno je obznanio u četvrtak da su klub i dosadašnji trener prve momčadi Antonio Conte sporazumno raskinuli ugovor.
Ranije je bilo poznato da Conte napušta Napoli kojeg je u upravo završenoj sezoni vodio do drugog mjesta Serie A, iza prvaka milanskog Intera. Sezonu ranije Conte je s Napolijem osvojio naslov talijanskog prvaka, što je klubu iz Napulja bio četvrti naslov u povijesti.
Službeno još nije obznanjeno, ali je prvi favorit za njegovog nasljednika Massimilano Allegri, dosadašnji trener Milana, dok bi se Conte mogao vratiti na poziciju izbornika Italije.
Talijansku reprezentaciju 56-godišnji Conte je vodio od 2014. do 2016., dok je u Napoli došao 2024. godine. Od tada je Conte vodio Napoli tijekom 91 utakmice, a ostvario je 54 pobjede, 19 neodlučenih rezultata i 18 poraza.
Zanimljivo, ovo je bio pet put u nizu da se Conte na klupi momčadi koju vodi zadržao samo dvije godine. Zadnji puta kada je dočekao treću sezonu bilo je u Juventusu koji je vodio od 2011. do 2014.
Grazie, Conte! 💙— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) June 4, 2026
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