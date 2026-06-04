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NASTAVLJA SE TRADICIJA /

Conte i službeno bivši: Napoli se oprostio od trenera koji im je donio četvrti Scudetto

Conte i službeno bivši: Napoli se oprostio od trenera koji im je donio četvrti Scudetto
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Foto: Nicola Ianuale/Alamy/Profimedia

Ovo je bio pet put u nizu da se Conte na klupi momčadi koju vodi zadržao samo dvije godine

4.6.2026.
15:11
Hina
Nicola Ianuale/Alamy/Profimedia
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Napoli, aktualni doprvak talijanske Serie A, službeno je obznanio u četvrtak da su klub i dosadašnji trener prve momčadi Antonio Conte sporazumno raskinuli ugovor.

Ranije je bilo poznato da Conte napušta Napoli kojeg je u upravo završenoj sezoni vodio do drugog mjesta Serie A, iza prvaka milanskog Intera. Sezonu ranije Conte je s Napolijem osvojio naslov talijanskog prvaka, što je klubu iz Napulja bio četvrti  naslov u povijesti.

Službeno još nije obznanjeno, ali je prvi favorit za njegovog nasljednika Massimilano Allegri, dosadašnji trener Milana, dok bi se Conte mogao vratiti na poziciju izbornika Italije.

Talijansku reprezentaciju 56-godišnji Conte je vodio od 2014. do 2016., dok je u Napoli došao 2024. godine. Od tada je Conte vodio Napoli tijekom 91 utakmice, a ostvario je 54 pobjede, 19 neodlučenih rezultata i 18 poraza.

Zanimljivo, ovo je bio pet put u nizu da se Conte na klupi momčadi koju vodi zadržao samo dvije godine. Zadnji puta kada je dočekao treću sezonu bilo je u Juventusu koji je vodio od 2011. do 2014.

NapoliSerie AAntonio Conte
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