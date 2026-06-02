PRATE GA VEĆ DUŽE /

Dinamo nakon godinu dana prodaje braniča u Italiju? Javio se velikan

Valinčić je u 34 nastupa za Dinamo upisao tri asistencije

2.6.2026.
Dinamo bi nakon samo godinu dana mogao prodati svog desnog beka Morisa Valinčića jer je interes pokazao talijanski doprvak Napoli.

Momčad s juga Italije u potrazi je za novim desnim bekom, a Valinčić im je pri vrhu liste želja, navodi Gianluca di Marzio. Valinčić je već ranije bio povezivan s Napolijem, no tada se ozlijedio pa je ostao u Dinamu, a iako talijanski stručnjak za transfere ne spominje cifru koju bi tamošnji doprvak bio spreman platiti, ranije se govorilo o više od deset milijuna eura.

Ranije je Valinčićev menadžer Adrian Aliaj komentirao kako je Dinamovu desnom beku vrijeme za iskorak, a upravo je Italiju spomenuo kao idealnu opciju.

Iako se ne zna koliko je sada Napoli ponudio, zna se da će Dinamo tražiti oko 15 milijuna eura.

DinamoMoris ValinčićNapoli
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
