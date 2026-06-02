Dinamo nakon godinu dana prodaje braniča u Italiju? Javio se velikan

Dinamo bi nakon samo godinu dana mogao prodati svog desnog beka Morisa Valinčića jer je interes pokazao talijanski doprvak Napoli.

Momčad s juga Italije u potrazi je za novim desnim bekom, a Valinčić im je pri vrhu liste želja, navodi Gianluca di Marzio. Valinčić je već ranije bio povezivan s Napolijem, no tada se ozlijedio pa je ostao u Dinamu, a iako talijanski stručnjak za transfere ne spominje cifru koju bi tamošnji doprvak bio spreman platiti, ranije se govorilo o više od deset milijuna eura.

.@sscnapoli, per la fascia avanza il nome di Valincic della Dinamo Zagabria — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 1, 2026

Ranije je Valinčićev menadžer Adrian Aliaj komentirao kako je Dinamovu desnom beku vrijeme za iskorak, a upravo je Italiju spomenuo kao idealnu opciju.

Iako se ne zna koliko je sada Napoli ponudio, zna se da će Dinamo tražiti oko 15 milijuna eura.