Dinamo nakon samo šest mjeseci prodaje dvije zvijezde? Od moguće zarade 'boli glava'

Bliži nam se zimski prijelazni rok, a izgleda da bi za Dinamo on opet mogao biti prometan. Kako smo ranije već pisali, u Dinamo će se gotovo sigurno vratiti Dominik Livaković, dok su vrata otvorena i za mogući dolazak velike ovoljetne želje Zvonimira Bobana, Marcela Ryana, kojemu istječe ugovor u Japanu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

No, u „plavom domu” moglo bi biti prometno i u drugom smjeru. Naime, prema pisanju Germanijaka, Dinamo ima dvije velike ponude s kojima može „zakrpati” cijeli ljetni mercato. O jednoj smo već pisali — Interovoj ponudi za Morisa Valinčića — dok je na tržištu jako cijenjen i njegov partner u obrani, Sergi Dominguez. Za obojicu Dinamo na stolu ima ponude od desetak milijuna eura te bi, ako ponude budu prihvaćene, njih dvojica sami „isplatili” 17 milijuna eura, koliko je Dinamo potrošio na pojačanja ovo ljeto.

Podsjetimo, njih su dvojica također stigla ovoga ljeta na Maksimir. Valinčić je došao iz Istre za 1,3 milijuna eura i 10 posto od sljedećeg transfera, dok je Dominguez došao iz Barcelone za sličnu svotu (1,2 milijuna eura), ali s 30 posto od sljedećeg transfera. Dakle, ako se transferi realiziraju po svotama koje spominje Germanijak, riječ je o sigurnih sedamnaest milijuna eura u Dinamovoj blagajni, čime bi klub došao „na jedan transfer” od „zacrtanih” 27 milijuna eura koje želi zaraditi na transferima u 2026.

Valja napomenuti i da Dinamo ima ponude za ljubimca navijača Roberta Mudražiju — kojeg želi Slovan Bratislava — ali i da je pitanje koliko će se dugo u klubu zadržati Cardoso Varela, odnosno kada će on biti prodan. Ne treba zaboraviti ni da prvim danom nove godine postaje služben transfer Maura Perkovića u Cracoviju, a spominje se i ponuda iz Španjolske za Gonzala Villara. Kada tome dodamo i moguće odlaske Sandra Kulenovića, koji bi mogao postati treći napadač i Arbera Hoxhe i Leona Jakirovića, koji su cijenjeni na tržištu, moglo bi se reći da će zima na Maksimiru slijediti trend ljeta i biti veoma prometna.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubimac navijača stoički podnosi nevolje: Mudražija za RTL otkriva hoće li na zimu otići iz Dinama