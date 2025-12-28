Hoće li velika Bobanova želja napokon put Maksimira? Upravo postaje slobodan igrač
Ako dođe, to bi mogao značiti kraj za Sandra Kulenovića, kojemu je nedavno oduzeta „pozicija“ dokapetana
Dinamo bi, prema svemu sudeći, mogao dobiti pojačanje u napadu. Ponovno se spominje ime Brazilca Marcela Ryana, koji je već ovog ljeta bio velika želja Zvonimira Bobana.
Sada Ryanu zadnjim danom godine istječe posudba u Tokiju, ali i ugovor s njegovim matičnim klubom Sagan Tosuom, pa napadač koji je ove godine zabio 13 golova u 35 utakmica može doći u Dinamo bez odštete i ojačati konkurenciju u napadu. Ryan je klasični, 188 centimetara visoki, centralni napadač te, za razliku od Frana Topića ili Monsefa Bakrara, nema iskustva igranja na krilnoj poziciji. Karijeru je započeo u Brazilu, u Bahiji, da bi potom prešao u Yokohamu, gdje je zabio šest pogodaka u 38 utakmica. Sveukupno je u Japanu dosad odigrao 106 utakmica, zabivši pritom 34 pogotka, a namjestio ih je još osam. U zemlji izlazećeg sunca igrao je za Yokohamu, Sagan Tosu i Tokyo, a sada bi napokon mogao u Dinamo.
Ako dođe, to bi mogao značiti kraj za Sandra Kulenovića, kojemu je nedavno oduzeta „pozicija“ dokapetana, a koji svojim proslavama pokazuje da nakon sezone u kojoj je bio najbolji Dinamov srijelac ne želi nazad na klupu.
