POJAČANJE /

Hoće li velika Bobanova želja napokon put Maksimira? Upravo postaje slobodan igrač

Hoće li velika Bobanova želja napokon put Maksimira? Upravo postaje slobodan igrač
Foto: Naoki Nishimura/aflo/profimedia

Ako dođe, to bi mogao značiti kraj za Sandra Kulenovića, kojemu je nedavno oduzeta „pozicija“ dokapetana

28.12.2025.
9:31
Sportski.net
Naoki Nishimura/aflo/profimedia
Dinamo bi, prema svemu sudeći, mogao dobiti pojačanje u napadu. Ponovno se spominje ime Brazilca Marcela Ryana, koji je već ovog ljeta bio velika želja Zvonimira Bobana.

Sada Ryanu zadnjim danom godine istječe posudba u Tokiju, ali i ugovor s njegovim matičnim klubom Sagan Tosuom, pa napadač koji je ove godine zabio 13 golova u 35 utakmica može doći u Dinamo bez odštete i ojačati konkurenciju u napadu. Ryan je klasični, 188 centimetara visoki, centralni napadač te, za razliku od Frana Topića ili Monsefa Bakrara, nema iskustva igranja na krilnoj poziciji. Karijeru je započeo u Brazilu, u Bahiji, da bi potom prešao u Yokohamu, gdje je zabio šest pogodaka u 38 utakmica. Sveukupno je u Japanu dosad odigrao 106 utakmica, zabivši pritom 34 pogotka, a namjestio ih je još osam. U zemlji izlazećeg sunca igrao je za Yokohamu, Sagan Tosu i Tokyo, a sada bi napokon mogao u Dinamo.

Ako dođe, to bi mogao značiti kraj za Sandra Kulenovića, kojemu je nedavno oduzeta „pozicija“ dokapetana, a koji svojim proslavama pokazuje da nakon sezone u kojoj je bio najbolji Dinamov srijelac ne želi nazad na klupu.

DinamoZvonimir BobanMarcelo Ryan
