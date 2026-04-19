FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON GODINE DANA /

Veliko pojačanje odlazi iz Maksimira? Njegov menadžer: 'On na ljeto treba napustiti Dinamo'
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

19.4.2026.
9:59
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Dinamov Moris Valinčić na ljeto bi mogao, nakon samo godinu dana, napustiti plavu svlačionicu.

Dvadesettrogodišnji Riječanin u Dinamo je stigao početkom ove sezone za 1,35 milijuna eura iz Istre. Odmah po dolasku upao je u početni sastav, a dobre igre privukle su interes brojnih klubova koji su ga htjeli dovesti već ove zime. No, ozljeda u utakmici protiv Vukovara u Vinkovcima izbacila je Valinčića s terena, a nakon povratka Dinamov broj 25 nije bio isti.

Slabije igre i sjajna forma Nike Galešića izbacile su Valinčića iz početne postave, a sada bi bivši igrač Istre mogao otići iz Dinama.

"Mi smo stava da bi Moris već na ljeto trebao napustiti Dinamo i vjerujemo da je to sasvim realno," rekao je Valinčićev menadžer Adrian Aliaj za Sportske novosti.

Prema Aliaju, Dinamo nije dobro odradio proces oporavka Valinčića, no također navodi kako to nije utjecalo na cijenu njegova igrača.

"Morisa je jesenas pratilo dosta vrhunskih klubova iz nekoliko najjačih liga u Europi, a talijanski velikani praktički su svi stali u red u želji da ga dovedu. Mi i ne skrivamo da Italiju vidimo kao sljedeću stepenicu u njegovoj karijeri. Svi ti klubovi vidjeli su ga u dosta utakmica, uvjerili su se u ono što može odigrati i njihov doživljaj Morisa i danas je isti i vrlo sličan".

Za kraj je Aliaj objasnio zašto Valinčić želi napustiti Dinamo:

"Moris je izvrsno odigrao godinu i pol dana, godinu u Istri i pola godine u Dinamu. Sad već ima 23 godine i po nama je spreman za novi iskorak, treba mu novi iskorak," zaključio je Valinčićev menadžer u razgovoru za Sportske novosti.

Valinčić je za Dinamo odigrao 28 utakmica u kojima je zabilježio tri asistencije, a Dinamo za njega navodno traži 15 milijuna eura.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike