Veliko pojačanje odlazi iz Maksimira? Njegov menadžer: 'On na ljeto treba napustiti Dinamo'

Dinamov Moris Valinčić na ljeto bi mogao, nakon samo godinu dana, napustiti plavu svlačionicu.

Dvadesettrogodišnji Riječanin u Dinamo je stigao početkom ove sezone za 1,35 milijuna eura iz Istre. Odmah po dolasku upao je u početni sastav, a dobre igre privukle su interes brojnih klubova koji su ga htjeli dovesti već ove zime. No, ozljeda u utakmici protiv Vukovara u Vinkovcima izbacila je Valinčića s terena, a nakon povratka Dinamov broj 25 nije bio isti.

Slabije igre i sjajna forma Nike Galešića izbacile su Valinčića iz početne postave, a sada bi bivši igrač Istre mogao otići iz Dinama.

"Mi smo stava da bi Moris već na ljeto trebao napustiti Dinamo i vjerujemo da je to sasvim realno," rekao je Valinčićev menadžer Adrian Aliaj za Sportske novosti.

Prema Aliaju, Dinamo nije dobro odradio proces oporavka Valinčića, no također navodi kako to nije utjecalo na cijenu njegova igrača.

"Morisa je jesenas pratilo dosta vrhunskih klubova iz nekoliko najjačih liga u Europi, a talijanski velikani praktički su svi stali u red u želji da ga dovedu. Mi i ne skrivamo da Italiju vidimo kao sljedeću stepenicu u njegovoj karijeri. Svi ti klubovi vidjeli su ga u dosta utakmica, uvjerili su se u ono što može odigrati i njihov doživljaj Morisa i danas je isti i vrlo sličan".

Za kraj je Aliaj objasnio zašto Valinčić želi napustiti Dinamo:

"Moris je izvrsno odigrao godinu i pol dana, godinu u Istri i pola godine u Dinamu. Sad već ima 23 godine i po nama je spreman za novi iskorak, treba mu novi iskorak," zaključio je Valinčićev menadžer u razgovoru za Sportske novosti.

Valinčić je za Dinamo odigrao 28 utakmica u kojima je zabilježio tri asistencije, a Dinamo za njega navodno traži 15 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi golovi iz ludog derbija Dinama i Rijeke