Upozorenja, zabrane i ime jednog od najtraženijih bjegunaca: Vučić ipak krenuo u Tivat

DRAMA PRED SAMIT /

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je da putuje u crnogorski Tivat na sastanak na vrhu EU-a i zapadnog Balkana, i to nakon što mu je Sigurnosno-informativna agencija, BIA, savjetovala da zbog neprijateljskih postupaka stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori - ne putuje.

Dodaju da se prema njihovu saznanju u Crnoj Gori nalazi Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana. Tome je prethodila odluka granične policije Crne Gore da zabrani ulazak 90-ak putnika charter-leta na liniji Beograd-Tivat, jer je utvrđeno da predstavljaju rizik za unutarnju nacionalnu sigurnost.

Crnogorski mediji nazivaju ih Vučićevim batinašima, odnosno povezuju ih s nasiljem na prosvjedima u Srbiji i ističu da su bliski Vučiću. Iako nema službene potvrde, crnogorski mediji navode da je Srbija odgovorila na ovaj potez blokadom ulaska Crnogorcima u Srbiju pa se na prijelazima od jučer stvaraju velike gužve. Više pogledajte u prilogu.