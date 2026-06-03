Sličicemanija trese Europu! Pogledajte kako se snalaze u Madridu

IMAŠ GRB PANAME? /

Nedavno smo doznali kako sličica Luke Modrića za album za Svjetsko prvenstvo košta 70 eura, Messijeva 75 u oglasniku.

Sličice manija trese Europu. Ovo je slika iz Madrida, mijenjaju se takozvani duplići i popunjavaju kultne kolekcije. A sličica nema - jer su paketići diljem Madrida - rasprodani. Nestašice u trgovinama natjerale su kolekcionare da se potpuno oslone na razmjenu, druže i ponovno vrate u djetinjstvo.

"Ovdje razmjenjujemo sličice za Svjetsko prvenstvo jer će ovo vjerojatno biti posljednje prvenstvo za Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Pa da vidimo možemo li uspjeti popuniti album do kraja. Zapravo je teže doći do sličica nego ih mijenjati s drugim ljudima. I upravo je razmjena najbolji dio cijele priče. To radim još od djetinjstva i uvijek mi je to bilo najzabavnije. Najgore je kad dobiješ duplikate, pogotovo sada kad je tako teško doći do novih paketića, ali razmjenjivati sličice ovdje stvarno je posebno iskustvo i baš je zanimljivo", kazao je Daniel iz Madrida.

"Stvarno je odlično. Ljudi su dobro raspoloženi. Svi su jako otvoreni. I odlično je, jer kupovanje sličica je prilično skupo. Zato ih je bolje razmjenjivati", rekao je Ander.