FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RIJEKA /

Hrvatska odradila trening po kiši, a naša reporterka javila je tko je bio najraspoloženiji

Danas ujutro - pljusak na Rujevici možda je i dobro došao da ispere jučerašnju utakmicu. Izbornik Dalić poveo je regeneracijski trening za one koji su jučer dobili manju minutažu. Nije kažnjenički trening - ali je kiša davala takav dojam.

Iz Rijeke se u RTL Sport javila Donna Diana Prćić koja nam je kazala kako je Rijekin Toni Fruk djelovao najraspoloženiji i očekujemo njegovu minutažu u utakmici sa Slovenijom u nedjelju. Duje Ćaleta-Car imao je manjih problema s leđima, ali i njega očekujemo protiv Slovenije.

Više informacija pogledajte u videu gore.

VOYO logo
3.6.2026.
20:26
Sportski.net
RujevicaHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa