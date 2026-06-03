Hrvatska odradila trening po kiši, a naša reporterka javila je tko je bio najraspoloženiji

RIJEKA /

Danas ujutro - pljusak na Rujevici možda je i dobro došao da ispere jučerašnju utakmicu. Izbornik Dalić poveo je regeneracijski trening za one koji su jučer dobili manju minutažu. Nije kažnjenički trening - ali je kiša davala takav dojam.

Iz Rijeke se u RTL Sport javila Donna Diana Prćić koja nam je kazala kako je Rijekin Toni Fruk djelovao najraspoloženiji i očekujemo njegovu minutažu u utakmici sa Slovenijom u nedjelju. Duje Ćaleta-Car imao je manjih problema s leđima, ali i njega očekujemo protiv Slovenije.

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