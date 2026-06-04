Prvenstvo samo što nije, naši dečki poručuju: 'Bit ćemo od prve sekunde kakvi trebamo bit'

Za sedam dana počinje Svjetsko nogometno prvenstvo. Vatreni u nedjelju igraju još samo jedan prijateljski susret sa susjedima Slovencima i onda kreću u Ameriku gdje je sve spremno za najpopularnije sportsko natjecanje na svijetu.

Za oko 35 tisuća navijača u Dallasu će se pjevati dva dana. U službenoj FIFA-inoj fan zoni, prije i poslije prve utakmice Vatrenih Tatjana Cameron Tajči i bend Ante Gele pripremaju glazbeni spektakl.

"Mislim da će bit genijalno, predivno. Baš me veseli, nisam nikad imao priliku nastupati na nečem takvom. Zapravo smo jedini bend koji svira ta dva dana - potrudit ćemo se napraviti super atmosferu", kaže glazbenik Ante Gelo.

Hrvatska 17. lipnja otvara Svjetsko prvenstvo s dobrim starim rivalima - Englezima. Vatreni u Ameriku putuju iz Zagreba 9. lipnja.

"Ne bojimo se nikoga, poštujemo Engleze, respektiramo njihove igrače, mislim da se ne trebaju stvarati nikakvi upitnici", kaže reprezentativac Dominik Kotarski.

"Mislim da je svaka grupa teška, nebitno - svjetsko je prvenstvo bit ćemo od prve sekunde kakvi trebamo bit", kaže Josip Stanišić.

Jer svi imaju jedan cilj: osvojiti FIFA-in trofej težak nešto više od 6 kilograma, izrađen od 18-karatnog zlata. U New Yorku ga je predstavio Bastian Schweinsteiger koji je s Njemačkom slavio na prvenstvu 2014.

"Bit će fantastično. Svi su jako uzbuđeni. Živio sam u Chicagu tri godine, znam što znači za SAD imati takav sportski događaj", kaže Schweinsteiger.

48 reprezentacija, podijeljenih u 12 grupa po četiri ekipe. Nijemci, Brazilci već su u Americi, Francuzima je sreću poželio predsjednik Macron - u Ameriku trikolori na prvenstvo putuju 10. lipnja.

A što je najpopularnije sportsko natjecanje bez fanatičnih navijača? Tri Argentinca su do Amerike prošla 17 zemalja, ali i gotovo 17 tisuća kilometara. Do Kansas Citija, gdje se nalazi argentinska reprezentacija - pedalirali su nestvarnih 10 mjeseci.

"Volio bih da se reprezentativci, Messi i ostali fotografiraju s nama, možda potpišu koji autogram, ništa više", kaže Vidente Conculini, biciklist iz Argentine.

Strastveni navijači, motivirane reprezentacije - sve je spremno za Mundijal - neka nogometne igre počnu.