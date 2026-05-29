Prazni kiosci u Hrvatskoj i svijetu: Svi ih traže, ali ih nema, ovo je najviše pogodilo navijače

POČEO JE LOV /

Nema tko nije skupljao sličice nogometaša i lijepio ih u albume – nekad su to bili Maradona, Pele i Šuker, a danas Modrić, Gvardiol i Messi. No 14 dana prije Svjetskog prvenstva sličice su postale gotovo nemoguća misija.

Na 11 lokacija u Zagrebu Ivan Skorin nije pronašao niti jedan paketić, a nestašica nije samo kod nas nego i u svijetu – od Hrvatske do Argentine.

Skupljanje sličica mnoge vraća u djetinjstvo, a miris ljepila i otvaranje paketića za neke su i danas posebno sjećanje.

'To je definitivno povratak u djetinjstvo, u neka druga vremena', kažu ljubitelji albuma, dok drugi ističu kako ih i danas na to vraća miris i emocija skupljanja.

I u sportskim kampovima nostalgija je ista – mnogi se prisjećaju svojih prvih albuma i nogometnih idola iz mladosti.

Sličica nema

No današnja potraga za sličicama često završava bez uspjeha. Na terenu – prazni kiosci, ista pitanja i isti odgovor: sličica nema.

'Interes kupaca od samog početka značajno je premašio očekivanja, pa su moguće ograničene količine proizvoda', poručuju iz distributera, uz najavu da rade na dodatnim isporukama.

Zbog nestašice nastala je i preprodaja – rijetke sličice idu i do 70 ili čak 75 eura po komadu.

Problemi nisu samo kod nas. U Južnoj Americi stvaraju se dugi redovi, a u nekim zemljama pakete čuva i policija. Nestašica je pogodila i Čile i Argentinu, gdje su navijači razočarani jer do sličica teško dolaze.

U proizvodnji se kao razlog navodi velika potražnja, ali i kasniji izlazak albuma zbog kraćeg razmaka između kvalifikacija i početka turnira.

Inače, FIFA ima ugovor s talijanskim proizvođačem sličica do 2031. godine, no nakon toga bi moglo doći do promjene partnera – možda i uz bolju organizaciju kako bi se izbjegle ovakve nestašice.