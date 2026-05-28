Ovo Zagreb još nije vidio: Akrobatski performans privukao tisuće posjetitelja

SPEKTAKL U CENTRU GRADA /

Najveći ulični festival u Hrvatskoj, jubilarni 30. Cest is d'Best, preplavio je Zagreb i donio spektakularne prizore u samom centru grada.

Posebnu pažnju privukla je atrakcija na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje su akrobati izveli hod po žici na visini od oko 30 metara, što je prvi takav pothvat iznad samog središta Zagreba. Brojni posjetitelji pratili su nastup koji je izazvao veliko oduševljenje i nevjericu.

Akrobatkinja je tijekom nastupa izvodila trikove na napetoj traci, a dio publike mogao je vidjeti i kako je u jednom trenutku namjerno pala, što je dio koreografije i sigurnosnog performansa. Organizatori i izvođači pojasnili su kako je cijeli sustav izveden uz visoke sigurnosne standarde te dodatne zaštitne trake koje osiguravaju izvođače.

Stručnjaci koji sudjeluju u ovakvim disciplinama istaknuli su kako je riječ o zahtjevnoj vještini koja ovisi o ravnoteži, koncentraciji, ali i vanjskim uvjetima poput vjetra, a dodatni izazov predstavlja i nastup pred velikim brojem ljudi.

Ovaj atraktivni performans dio je programa Cest is d'Best festivala, koji je i ove godine pretvorio zagrebačke ulice u pozornicu umjetnosti, akrobacija i ulične zabave.