Lagano do pobjede: Sanja Turk oduševila na utrci zagrebačke Čistoće

Prvog dana festivala održana je i tradicionalna, a ove godine i jubilarna utrka zagrebačkih komunalnih čistača. Bilo je devetero natjecatelja, a u ženskoj kategoriji slavila je debitantica Sanja Turk, kojoj je ovo bio prvi nastup na ovom natjecanju.

Kako je rekla nakon pobjede, utrka je protekla u odličnoj atmosferi i bila joj je prije svega zabavno iskustvo. Stazu je, kaže, prošla sigurno i lagano došla do pobjede. U natjecanje se uključila kako bi pokazala da posao u Holdingu nije samo rad, već i prilika za druženje i zabavu.

Posebno je istaknula podršku navijača, koja joj je, kaže, puno značila tijekom utrke.

Govoreći o svom svakodnevnom poslu, Sanja je objasnila da djelatnici Čistoće imaju puno obveza te da svatko ima svoj teren koji svakodnevno čisti. Posla je, kaže, sve više jer je i otpada sve više, no istaknula je kako se svi trude i daju sve od sebe da grad ostane čist.

Cilj utrke nije bio samo odmjeravanje snaga, već i odavanje priznanja djelatnicima zagrebačke Čistoće za njihov svakodnevni trud i posao kojim Zagreb održavaju čistim.