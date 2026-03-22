Tisuće ljudi jutros trčalo Zagrebom: Pogledajte atmosferu ispred NSK

Danas je Zagreb bio domaćin dviju velikih atletskih manifestacija - 49. Međunarodnog atletskog supermaratona Zagreb-Čazma 'Od Kaptola do Kaptola' te 11. Zagrebačkog proljetnog polumaratona - ZAGREB21.

Zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet u 7:30 sati na Trgu bana Josipa Jelačića označio je start supermaratona Zagreb-Čazma, najdulje cestovne utrke u Hrvatskoj, duge 61 kilometar.

Kasnije, u 8.30 sati ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Korlaet je označio i start 11. Zagrebačkog proljetnog polumaratona ZAGREB21. U utrci je sudjelovalo oko 2.500 ljudi iz cijeloga svijeta.

