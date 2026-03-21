Boysi posramili Torcidu kao nikada prije! Poslali poruku i obilježili veliki jubilej, predivne scene

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Na tribinama Maksimira odvijala se posebna navijačka razmjena poruka između Torcide i Bad Blue Boysa. Torcida je nedavno Delije prozvala transparentom „Tko to tamo pjeva?”, a Boysi su uzvratili vlastitom porukom – „Torcida Beograd” – inspiriranom poznatim Torcidinim transparentom „Torcida Zagreb”, uz dodatak „Tko to ovde peva?”.

Uz navijačka prepucavanja, Bad Blue Boysi su ujedno započeli obilježavanje velikog jubileja. Ove godine slave 40 godina postojanja, a prva koreografija predstavljena je na utakmici protiv Lokomotive. Nakon otprilike pola sata igre, na sjevernoj tribini razvili su veliki vizual s kolažem navijačkih motiva, natpisom „Fanatics” i prepoznatljivim simbolom – buldogom.

Prema najavama, riječ je tek o uvodu u proslavu, dok se glavni spektakl i završna koreografija očekuju u kolovozu.

21.3.2026.
19:37
Sportski.net
Slavko Midzor/PIXSELL
Bad Blue BoysiTorcidaDinamoHajduk SplitNavijači
