Špica puna poznatih, a bivša misica ukrala poglede: Nakon borbe s bolesti ostavlja bez daha

Na današnji dan obilježava se nekoliko važnih datuma: Dan narcisa, Svjetski dan osoba s Down sindromom i Svjetski dan voda. Procvali narcisi diljem hrvatskih gradova nose simboliku - najavljuju dolazak toplijih dana, ali i podsjećaju na humanitarnu akciju čijom prodajom prikupljaju sredstva za prevenciju, rano otkrivanje bolesti i podršku ženama koje su prošle liječenje raka dojke.

Na zagrebačkoj špici okupili su se brojni poznati, a posebnu pažnju privukla je Ivančica Pahor (43), koja se nakon dužeg izbivanja vratila na špicu, podržala akciju Dan narcisa i oduševila elegancijom. Među poznatima bili su i Marijana Petir (50), Dragan Primorac (60) i mnogi drugi, a svi su svojim dolaskom pokazali podršku važnoj humanitarnoj inicijativi.