Zadranke znaju kako privući poglede: Minice i duge noge, a ovo su najbolje kombinacije

Iako su se mnogi nadali sunčanoj špici, oblačna subota u Zadru nije umanjila živost na Narodnom trgu i Kalelargi. Mnogi su se odlučili za đir, kavu i podršku humanitarnim akcijama. Na trgu je obilježen Svjetski dan osoba s Down sindromom, a djeca iz DV Radost donijela su prigodne poklone. Dan narcisa organizirala je udruga Europa Donna, pružajući građanima priliku za razgovor s liječnicima i volonterima te prikupljanje sredstava za onkološke pacijente Opće bolnice Zadar.

Na subotnjoj špici i tržnici, koja je pulsirala u ritmu Pijata na pijaci, dominirale su dame u kratkim haljinicama i suknjama, naglašavajući duge noge i elegantan stil. Najbolje kombinacije bile su u crnim bojama, a svaka Zadranka, pokazala je kako se jednostavni komadi mogu pretvoriti u efektan outfit. Sve detalje i atmosferu zabilježio je Bojan Bogdanić za galeriju portala eZadar, gdje možete pogledati najatraktivnije kombinacije i proljetne trendove.