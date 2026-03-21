Korzo kao Milano! Djevojka u crnoj kožnoj jakni oduševila na špici, ali i drugi su prešli modnu igricu

Nešto hladniji proljetni vikend zahtijeva slojevite modne kombinacije, no to ne znači da ne mogu biti zanimljive i u trendu. Fotograf Hrvoje Skočić za RIportal.net zabilježio je najbolje odijevene Riječanke i Riječane. Ovog puta u neutralnijim bojama, Riječani su pokazali da i vikendom vole kombinacije u "Business Casual" stilu: hlače ili traperice s jednostavnim majicama, sakoima, kaputima i pomno odabranim modnim dodatcima kao što su torbice u zemljanim tonovima.