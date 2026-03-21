FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS U JUŽNOJ KOREJI /

Za vrijeme ručka izbio smrtonosni požar u tvornici autodijelova: Poginulo 14 ljudi, još 60 ozlijeđeno

Foto: NEWSIS/Xinhua News/Profimedia
1 /19
VOYO logo

Četrnaest ljudi je poginulo, a 25 je teško ozlijeđeno u požaru u tvornici automobilskih dijelova u južnokorejskom gradu Daejeonu, priopćili su vatrogasci u subotu. Požar je izbio u vrijeme ručka u petak, a stavljen je pod kontrolu do 23.48, priopćilo je ministarstvo sigurnosti.

Još 35 ljudi zadobilo je lakše ozljede, dodali su vatrogasci Rekli su da je tvornica ventila i motora u vlasništvu tvrtke Anjun Industrial, čiji su klijenti između ostalih Hyundai Motor i Kia Corp, prema njihovoj web stranici.

Vlada je aktivirala centralizirani sustav upravljanja katastrofama nakon što je predsjednik Lee Jae Myung naredio da se svi dostupni resursi koriste za gašenje požara i spašavanje života.

21.3.2026.
13:18
Hina
Yonhap News/Newscom/Profimedia
PožarPoginuliJužna Koreja
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija