Ona je Putinov as iz rukava! Uz ovu fatalnu prevoditeljicu rijetki čuju što Vladimir govori

Bivša prevoditeljica ruskog predsjednika Vladimira Putina, Daria Bojarskaja, imenovana je na ključnu ulogu u međunarodnoj misiji za nadzor parlamentarnih izbora, izvijestio je u petak The Guardian.

Bojarskaja je dugi niz godina radila za rusko Ministarstvo vanjskih poslova i prevodila na brojnim sastancima na visokoj razini, između ostalog i susret Putina s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 2019. godine.

Prevodila sastanak Putina i Trumpa

Fiona Hill, koja je tijekom Trumpovog prvog mandata bila njegova savjetnica za nacionalnu sigurnost zadužena za Rusiju, tvrdi da je Putin na sastanku u Osaki 2019. godine u posljednjem trenutku odlučio da će Bojarskaja prevoditi. Taktikom "privlačne prevoditeljice" ruski lider navodno je pokušao Trumpu odvratiti pozornost.

"Na popisu je bio netko drugi, muškarac koji je trebao prevoditi tu sesiju. Rusi su u posljednji trenutak zamijenili prevoditelja", prisjetila se Hill u jednom intervjuu prije pet godina.

"Bilo je jasno da je namjera privući pažnju jer je Putin posebno predstavio predsjednika Trumpa prevoditeljici, što inače nije radio", dodala je Hill i naglasila da se Bojarskaja pokazala kao izvrsna prevoditeljica.

'Odmah je uklonite'

Bojarskaja obnaša dužnost više savjetnice u parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS-PA) te koordinira misiju tog tijela za praćenje mađarskih parlamentarnih izbora. S obzirom na bliske odnose između Viktora Orbána i Moskve, neki se brinu da bi svoje strahove zbog utjecaja na izbore morali podijeliti s osobom koja ima jasne veze s Kremljom.

"Takvi sastanci često uključuju razmjenu vrlo osjetljivih informacija o političkim pritiscima, rizicima manipulacije izborima i prijetnjama s kojima se suočavaju branitelj ljudskih prava i novinara", istaknula je supredsjednica Mađarskog helsinškog odbora Marta Pardavi u pismu koja je ranije u ožujku poslala raznim dužnosnicima OESS-a.

Bez obzira na to hoće li Bojarskaja zadržati veze s ruskim službenim tijelima ili ne, rekla je, "čak i percepcija da zlonamjerni vanjski akteri mogu pristupiti povjerljivim razmjenama" spriječit će aktiviste za ljudska prava da slobodno govore.

Pardavi je zatražila da OESS-PA odmah ukloni Borjaskaju sa svih njezinih zadataka vezanih za misiju promatranja izbora u Mađarskoj te osigura da ona u budućnosti nema pristup osjetljivim informacijama vezanim za izbore ili sugovornike civilnog društva.

Roberto Montella, glavni tajnik OESS-ove Parlamentarne skupštine, oštro je reagirao na pismo Marte Pardavi i ocijenio da je klevetničko. Montella ističe da je osobno odabrao Bojarskaju te da ona ima njegovo puno povjerenje.