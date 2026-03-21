Što će biti s prijateljstvom Putina i Trumpa? Ruski predsjednik poslao veliku poruku

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je iranskim čelnicima perzijsku Novu godinu Novruz i rekao da Moskva ostaje odan prijatelj i pouzdan partner Teheranu, priopćio je Kremlj u subotu.

No, opseg podrške Iranu koju nudi Moskva ipak ostaje predmet rasprave. Neki iranski izvori rekli su da su dobili vrlo malo stvarne pomoći od Moskve u ovoj najvećoj krizi za Iran otkako je šah, kojeg podržavaju SAD, svrgnut u revoluciji 1979. godine.

Putin je uputio čestitke iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Modžtabi Hameneiju i iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu povodom iranske Nove godine, priopćio je Kremlj.

Usluga za uslugu?

"Vladimir Putin poželio je iranskom narodu da dostojanstveno prebrodi teška iskušenja i naglasio da u ovom teškom vremenu Moskva ostaje odan prijatelj i pouzdan partner Teherana", priopćio je Kremlj. Rusija tvrdi da su američki i izraelski napadi na Iran gurnuli cijeli Bliski istok u ponor i izazvali veliku globalnu energetsku krizu, dok je napad na iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija označila kao "cinično" ubojstvo.

Politico je izvijestio da je Moskva predložila Washingtonu uslugu za uslugu: Kremlj bi prestao dijeliti obavještajne podatke s Iranom ako Washington prestane opskrbljivati ​​Ukrajinu obavještajnim podacima o Rusiji, ali Sjedinjene Države su odbile tu ponudu. Kremlj je odbacio izvješće kao lažno.

Rusija je ostala bez jednog saveznika kada su Sjedinjene Države svrgnule venezuelskog čelnika Nicolasa Madura, iako Moskva sada ima koristi od visokih cijena nafte izazvanih američkim i izraelskim napadima na Iran, strateškog partnera.

Objavljeno strateško partnerstvo ne sadrži odredbu o međusobnoj obrani, a Rusija je više puta izjavila da ne želi da Iran razvije atomsku bombu, korak za koji Moskva strahuje da bi izazvao utrku u nuklearnom naoružanju diljem Bliskog istoka.

