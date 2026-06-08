Christian Eriksen se oglasio i sve objasnio: 'Ovo je bilo drugačije'
Eriksen se oglasio dan nakon što se srušio na terenu
Danski veznjak Christian Eriksen, koji se, nakon što mu je ugrađen pacemaker kada se srušio za vrijeme utakmice 2021., ponovno srušio na terenu u nedjelju, "dobro se osjeća" i trebao bi uskoro biti pušten iz bolnice, priopćio je u ponedjeljak Danski nogometni savez (DBU), a nakon njihove objave oglasio se i sam Eriksen.
Eriksen je u ponedjeljak, dan nakon to se srušio, na društvenim mrežama objavio pismo u kojem je umirio navijače i zahvalio svima na podršci. Naglasio je ključnu razliku između ovog i događaja iz 2021. godine.
"Želim svima poručiti da sam dobro i da sam kod kuće sa svojom obitelji. Kao što možete zamisliti, primiti šok od mog ICD-a (ugradbeni kardioverter-defibrilator, uređaj koji ispravlja opasne srčane aritmije op.a.) imalo je velik utjecaj na mene i moju obitelj, ali želim sve uvjeriti da je ovo bila drugačija situacija od one koja se dogodila 2021. godine. Osjećam se dobro i moj oporavak je već počeo. Osim zahvalnosti na podršci i pomoći svih igrača i medicinskog tima na terenu, nevjerojatno sam zahvalan i liječnicima koji su se brinuli o meni i mom srcu tijekom svih ovih godina. Zahvaljujući njihovoj stručnosti, moj ICD je učinio točno ono za što je dizajniran: zaštitio me kada mi je to bilo potrebno. Za sada je moj fokus na oporavku, provođenju vremena s obitelji, odlasku na odmor i igranju nogometa s mojom djecom."
Podrška sa svih strana
Odmah nakon incidenta, poruke podrške počele su stizati iz cijelog svijeta. Njegov sadašnji klub Wolfsburg, kao i bivši klubovi Manchester United i Tottenham, poslali su mu najbolje želje za brzi oporavak. Suigrač Pierre-Emile Højberg pohvalio je brzu i punu poštovanja reakciju svih na stadionu. Ukrajinski izbornik Andrea Maldera iz poštovanja nije htio odgovarati na pitanja o nogometu na konferenciji za medije.