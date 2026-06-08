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JAVNO PISMO /

Christian Eriksen se oglasio i sve objasnio: 'Ovo je bilo drugačije'

Christian Eriksen se oglasio i sve objasnio: 'Ovo je bilo drugačije'
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Foto: Kent Rasmussen/Gonzales Photo/Profimedia

Eriksen se oglasio dan nakon što se srušio na terenu

8.6.2026.
18:45
M.G.
Kent Rasmussen/Gonzales Photo/Profimedia
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Danski veznjak Christian Eriksen, koji se, nakon što mu je ugrađen pacemaker kada se srušio za vrijeme utakmice 2021., ponovno srušio na terenu u nedjelju, "dobro se osjeća" i trebao bi uskoro biti pušten iz bolnice, priopćio je u ponedjeljak Danski nogometni savez (DBU), a nakon njihove objave oglasio se i sam Eriksen.

Eriksen je u ponedjeljak, dan nakon to se srušio, na društvenim mrežama objavio pismo u kojem je umirio navijače i zahvalio svima na podršci. Naglasio je ključnu razliku između ovog i događaja iz 2021. godine.

"Želim svima poručiti da sam dobro i da sam kod kuće sa svojom obitelji. Kao što možete zamisliti, primiti šok od mog ICD-a (ugradbeni kardioverter-defibrilator, uređaj koji ispravlja opasne srčane aritmije op.a.) imalo je velik utjecaj na mene i moju obitelj, ali želim sve uvjeriti da je ovo bila drugačija situacija od one koja se dogodila 2021. godine. Osjećam se dobro i moj oporavak je već počeo. Osim zahvalnosti na podršci i pomoći svih igrača i medicinskog tima na terenu, nevjerojatno sam zahvalan i liječnicima koji su se brinuli o meni i mom srcu tijekom svih ovih godina. Zahvaljujući njihovoj stručnosti, moj ICD je učinio točno ono za što je dizajniran: zaštitio me kada mi je to bilo potrebno. Za sada je moj fokus na oporavku, provođenju vremena s obitelji, odlasku na odmor i igranju nogometa s mojom djecom."

Podrška sa svih strana

Odmah nakon incidenta, poruke podrške počele su stizati iz cijelog svijeta. Njegov sadašnji klub Wolfsburg, kao i bivši klubovi Manchester United i Tottenham, poslali su mu najbolje želje za brzi oporavak. Suigrač Pierre-Emile Højberg pohvalio je brzu i punu poštovanja reakciju svih na stadionu. Ukrajinski izbornik Andrea Maldera iz poštovanja nije htio odgovarati na pitanja o nogometu na konferenciji za medije.

Christian EriksenObjavaInfarkt
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