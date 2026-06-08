Ovo smo svi čekali! Stigle nove informacije o Eriksenu nakon što se opet srušio na terenu

Danski veznjak Christian Eriksen, koji se, nakon što mu je ugrađen pacemaker kada se srušio za vrijeme utakmice 2021., ponovno srušio na terenu u nedjelju, "dobro se osjeća" i trebao bi uskoro biti pušten iz bolnice, priopćio je u ponedjeljak Danski nogometni savez (DBU).

"Jutros sam razgovarao s Christianom i on se dobro osjeća. Sa svojom je obitelji i dobrog je raspoloženja. Očekujemo da će uskoro dobiti dozvolu za odlazak i povratak kući", rekao je liječnik momčadi Morten Boesen.

Nije objavljeno što je uzrokovalo njegov kolaps ni kako će to utjecati na njegovu karijeru.

"Dobro se brinemo o igračima i osoblju i ostajemo u redovitom kontaktu s njima", dodao je Boesen.

Eriksen (34) se srušio u 64. minuti prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine. Medicinsko osoblje mu je priskočilo u pomoć, a utakmicu, koja se igrala u Odenseu, sudac je prekinuo petnaest minuta kasnije.

Nakon što mu je pružena pomoć, ofenzivni vezni igrač ustao je i sam napustio teren, potvrdio je liječnik nakon incidenta. Zatim je prevezen u Sveučilišnu bolnicu u Odenseu.

Ovaj incident podsjetio je na prvu utakmicu Eura 2021. u Kopenhagenu, tijekom koje je Christian Eriksen doživio srčani zastoj. Nakon toga mu je ugrađen potkožni defibrilator i mogao je nastaviti karijeru početkom 2022., osam mjeseci nakon incidenta.