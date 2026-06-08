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TRAGEDIJA U MURVICI /

Objavljena snimka nastala trenutak prije stravičnog sudara u kojem je poginulo dvoje ljudi kod Zadra

Objavljena snimka nastala trenutak prije stravičnog sudara u kojem je poginulo dvoje ljudi kod Zadra
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Foto: screenshot youtube, zadarski list

Prema dosadašnjim rezultatima očevida, sumnja se da je 31-godišnji vozač motocikla zadarskih registarskih oznaka, koji nije koristio zaštitnu kacigu, započeo pretjecati kolonu vozila krećući se u smjeru sjevera

8.6.2026.
18:18
danas.hr
screenshot youtube, zadarski list
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Zadarski list objavio je snimku nastalu neposredno prije prometne nesreće u kojoj su u subotu poginule dvije osobe. Na njemu se vidi kako se motocikl kreće velikom brzinom i obilazi vozila u koloni tek nekoliko trenutaka prije tragedije.

Podsjetimo, Zadarska policija objavila je detalje teške prometne nesreće u subotu u kojoj je poginulo dvoje ljudi. Na državnoj cesti DC-08 na ulazu u Murvicu, smrtno su stradale dvije osobe, izvijestila je policija. Nesreća se dogodila u 15.28 sati. 

Prema dosadašnjim rezultatima očevida, sumnja se da je 31-godišnji vozač motocikla zadarskih registarskih oznaka, koji nije koristio zaštitnu kacigu, započeo pretjecati kolonu vozila krećući se u smjeru sjevera. Policija navodi kako brzinu kretanja nije prilagodio uvjetima na cesti, preglednosti i gustoći prometa.

Kako bi izbjegao sudar s osobnim automobilom zadarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 50-godišnji hrvatski državljanin i koji je skretao ulijevo, motociklist je počeo kočiti.

Vozač nije nosio kacigu

Uslijed kočenja motocikl je pao na kolnik te udario u automobil, nakon čega su se vozač i 27-godišnja putnica, koja je nosila zaštitnu kacigu, odvojili od motocikla.

Od zadobivenih ozljeda vozač motocikla i putnica preminuli su na mjestu nesreće.

Nad tijelima stradalih bit će provedene obdukcije, a o događaju je obaviješteno nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Zadru. Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i činjenice vezane uz uzrok prometne nesreće.

Za vrijeme trajanja očevida dionica državne ceste DC-08 u Murvici bila je zatvorena za sav promet od 15.45 do 19.23 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

Prometna NesrećaZadar
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