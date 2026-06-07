Policija potvrdila: Vozač motocikla pretjecao kolonu u Murvici, poginuli on i putnica

Zadarska policija objavila je detalje teške prometne nesreće u subotu u kojoj je poginulo dvoje ljudi. Na državnoj cesti DC-08 na ulazu u Murvicu, smrtno su stradale dvije osobe, izvijestila je policija. Nesreća se dogodila u 15.28 sati.

Prema dosadašnjim rezultatima očevida, sumnja se da je 31-godišnji vozač motocikla zadarskih registarskih oznaka, koji nije koristio zaštitnu kacigu, započeo pretjecati kolonu vozila krećući se u smjeru sjevera. Policija navodi kako brzinu kretanja nije prilagodio uvjetima na cesti, preglednosti i gustoći prometa.

Kako bi izbjegao sudar s osobnim automobilom zadarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 50-godišnji hrvatski državljanin i koji je skretao ulijevo, motociklist je počeo kočiti.

Vozač nije nosio kacigu

Uslijed kočenja motocikl je pao na kolnik te udario u automobil, nakon čega su se vozač i 27-godišnja putnica, koja je nosila zaštitnu kacigu, odvojili od motocikla.

Od zadobivenih ozljeda vozač motocikla i putnica preminuli su na mjestu nesreće.

Nad tijelima stradalih bit će provedene obdukcije, a o događaju je obaviješteno nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Zadru. Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i činjenice vezane uz uzrok prometne nesreće.

Za vrijeme trajanja očevida dionica državne ceste DC-08 u Murvici bila je zatvorena za sav promet od 15.45 do 19.23 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.