Poznati detalji tragičnih nesreća kod Zadra: Troje poginulih bili su na motociklima

Zadarska policija izvijestila je kako je u prometnoj nesreći kod Masleničkog mosta utvrđeno da je Austrijanac (52), vozeći motocikl austrijskih registracija prema sjeveru, u zavoju izgubio nadzor nad vozilom. Motocikl je potom sletio izvan kolnika i udario u kameni usjek uz istočnu stranu ceste. Motociklist je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Podsjetimo, nesreća se dogodila oko 12.40 sati na državnoj cesti DC-08 kod Masleničkog mosta u smjeru Zagreba, a o slučaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Zadru.

Zbog provođenja očevida promet na dionici DC-08 od Posedarja do križanja s državnom cestom DC-54 bio je zatvoren od 13.20 do 15.55 sati te se odvijao obilaznim pravcima.

Još jedna teška nesreća na zadarskom području

Nakon što je ranije tijekom dana kod Masleničkog mosta život izgubio motociklist, zadarsko područje pogodila je još jedna teška prometna nesreća sa smrtnim ishodom.

Kako smo ranije izvijestili, oko 15.30 sati na državnoj cesti DC-08, na ulazu u Murvicu, došlo je do silovitog frontalnog sudara osobnog automobila i motocikla. Policija je dojavu o nesreći zaprimila u 15.29 sati.

"U nesreći su smrtno stradale dvije osobe, a policija na mjestu događaja provodi očevid dok se promet odvija obilaznim pravcima", izvijestila je glasnogovornica zadarske policije.

Prema neslužbenim informacijama, obje poginule osobe nalazile su se na motociklu, piše eZadar.hr. Pojedini izvori navode kako je motociklist u trenutku nesreće navodno pretjecao kolonu vozila, no te informacije zasad nisu službeno potvrđene.