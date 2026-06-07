Policija otkrila detalje o vozaču koji se jučer pod punim gasom zabio u pekarnicu u Osijeku

Osječka policija jučer je ujutro, u razmaku od samo deset minuta, zaprimila tri dojave o prometnim nesrećama koje je u Osijeku izazvao 71-godišnji vozač osobnog automobila osječkih registracijskih oznaka.

Očevidom je utvrđeno da se oko 10.20 sati kretao osječkim ulicama te pri dolasku do jednog križanja, prilikom skretanja udesno, nije prilagodio brzinu kretanja. Zbog toga je prešao u suprotni prometni trak i udario u automobil kojim je upravljala 33-godišnja vozačica.

Nakon sudara napustio je mjesto nesreće i nastavio vožnju. Na sljedećem križanju, prilikom skretanja ulijevo, ponovno nije prilagodio brzinu pa je vozilom prešao na bankinu i udario u prometni znak u vlasništvu Grada Osijeka. Potom je nastavio vožnju te u istoj ulici udario u desnu bočnu stranu parkiranog teretnog vozila u vlasništvu jedne pravne osobe.

Samo je nastavio voziti

Ni nakon te nesreće nije se zaustavio, već je nastavio vožnju. Dolaskom do trećeg križanja ponovno nije prilagodio brzinu kretanja, zbog čega je sletio s kolnika na nogostup te automobilom udario u zid i ulazna vrata objekta u vlasništvu 62-godišnjaka. Na objektu je nastala materijalna šteta. U sve tri prometne nesreće ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 4.500 eura.

Kako je ranije izvijestio SiB.hr, djelatnici jedne osječke pekarnice u Kalničkoj ulici ostali su u šoku kada se automobil svom brzinom jutros zabio u poslovnicu. Radnik Shkumbin Čočaj kaže da je puka sreća što u tom trenutku, osim djelatnika, nitko nije bio ispred pekarnice niti u njoj.

"Izgleda da je vozač koji je, prema mojoj procjeni oko 60-ak godina, bio dobrano pijan. Kad se zabio u pekarnicu nije bio niti svjestan, nije mogao pričati. Puno puta nam oštete zid ili vrata, ali do ovakve prometne nesreće još nije došlo. Ponavljam, dobro da nitko nije poginuo, jer to je bila nevjerojatna brzina", ispričao je Čočaj.

Zadržan na liječenju u KBC-u Osijek

Vozač je zadobio lake tjelesne ozljede te mu je pomoć pružena u KBC-u Osijek, gdje su mu uzeti uzorci krvi i urina radi analize na prisutnost alkohola. Zadržan je na daljnjem liječenju, a na mjestu događaja nije alkotestiran.

Policija je s njegovog vozila izuzela registarske pločice zbog teških oštećenja automobila.

Zbog izazivanja prometne nesreće prijeti mu novčana kazna od 260 eura, dok mu za napuštanje mjesta prometnih nesreća slijedi kazna od najmanje 390 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od najmanje šest mjeseci te tri negativna prekršajna boda nakon pravomoćnosti odluke.