'Hrvatski Dakar' ima svog čuvara: 'To je jedan od najvećih izazova'

Novo izdanje Dinaric Rallyja, jedne od najzahtjevnijih off-road utrka u regiji, vozače vodi kroz surove, ali spektakularne krajolike Dinare. Dok se natjecatelji pripremaju za izazove, iza kulisa radi tim koji brine da sve prođe u najboljem redu. Na čelu tima za sigurnost i spašavanje već pet godina je Toni "Švabo" Matijević, iskusni pripadnik GSS-a i zaljubljenik u prirodu.

U razgovoru za Net.hr, Matijević je detaljno objasnio kako izgleda njegov posao, s kojim se izazovima susreće i zašto vozači, unatoč naporima, s Dinare odlaze očarani.

"Zadužen sam za glavni dio spašavanja, odnosno za vođenje svog spašavanja na Dinari, reliju i vođenje ekipe koja izvlači vozila u slučaju nekih kvarova ili oštećenja. Samo spašavanje na reliju je organizirano tako da imamo pet timova, odnosno pet vozila koja su zadužena samo za dio spašavanja, odnosno za pružanje medicinskih usluga, odnosno prve pomoći vozačima koji se povrijede i imamo još tri ili četiri ekipe koje nam rade taj recovery, odnosno izvlačenje vozila, ali i te ekipe te tri ili četiri ekipe imaju svu potrebnu pomoć i znanje iz prve pomoći da u slučaju potrebi mogu i oni pružiti prvu pomoć", objasnio je na početku razgovora Matijević svoju ulogu na Dinaric Rallyju.

Dinaric Rally 2026 donosi novo izdanje zahtjevnog rally raid natjecanja koje će se održati od 22. do 28. kolovoza 2026. godine, sa startnim kampom u Kninu. Vozače motocikala, quadova i SSV vozila očekuje pet etapa dugih i do nekoliko stotina kilometara, uključujući posebne dionice kroz izazovne terene Dinarida i maratonsku etapu bez vanjske pomoći. Dinaric Rally 2026 ponovno će okupiti najbolje off-road vozače u borbi protiv vremena, terena i vlastitih granica, donoseći spektakularne prizore i nezaboravno rally iskustvo. Pratite najuzbudljivije dijelove natjecanja ekskluzivno na platformi Voyo - uživo u subotu 22.08. i nedjelju 23.08.!

Vrijeme je ključan faktor u svakoj hitnoj intervenciji, a na nepristupačnom dinarskom terenu, brzina dolaska do unesrećenog vozača predstavlja najveći izazov.

"Pa, evo, jedan od najvećih izazova je da čim prije stignemo na samu lokaciju gdje se vozači nalaze. Timovi nam budu raspoređeni tako da u svakom trenutku je od vozača koji se povrijedio jedan tim udaljen maksimalno 45 minuta, tako da smo unutar tog nekog zlatnog sata do samog vozača, a u većini slučajeva je to iz dosadašnje prakse, bilo da je to unutar nekih petnaest minuta, da su naši timovi kod samih povrijeđenih vozača", otkrio je naš sugovornik.

Iako je staza Dinaric Rallyja, koji je prozvan 'hrvatskim Dakarom',iznimno zahtjevna, vozači se uvijek iznova vraćaju zbog jedinstvenog doživljaja i pogleda koji se pamte. Ljepota Dinare, međutim, za spasilački tim ne znači lakši posao.

"U tom smislu možemo reći da ti neki prelijepi tereni koji su, da kažem i surovi i zahtjevni za za vozače su opet i neka ljepota koju vozači mogu vidjeti. Jer oko 160 vozača očekujemo i tko god se vrati s utrke s dana vožnje svi prvo govore kako su bili prelijepi pogled i kako su tereni presavršeni, presurovi, a onda tek se priča o tome kako je bilo teško voziti ili nije bilo teško i što im je bilo problema."

Na kraju razgovora, Matijević je podijelio svoja nadanja za nadolazeći rally i protom stavio sigurnost i dobar provod svih sudionika na prvo mjesto.

"Pa, evo prije svega, nadamo se da će sve proći uspješno i da ćemo imati što manje povreda na terenu, da će se vozači odlično i zabaviti i provesti i upoznati sve te ljepote cijele Hrvatske i cijele Dinare i regije po kojoj ćemo voziti", zaključio je.