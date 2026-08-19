Nürnberg ga izgradio, Drava zarobila: Brod od milijun eura i 4000 čavala spašava Hrvatska vojska

Hrvatska vojska uključila se u spašavanje replike antičkog rimskog broda koji se zbog niskog vodostaja Drave nasukao kod Osijeka. Brod Danuvina Alacris dug je 18 metara, težak oko pet tona i vrijedan približno milijun eura, a izgrađen je u sklopu europskog projekta kojim se oživljava rimska povijest i povezuju zemlje dunavske regije.

Replika rimskog vojnog riječnog broda iz 4. stoljeća ručno je izrađena od hrastovine, a za njezinu gradnju upotrijebljeno je oko četiri tisuće čavala.

"Kopnena vojska sa svojom inženjerijskom postrojbom radi na sanaciji rimske galije koja je ovdje zbog niskog vodostaja rijeke Drave se našla nasukana," kaže brigadni general Valentin Skroza, zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske OS RH.

Brod ostao nasukan zbog niskog vodostaja

Danuvina Alacris trebala je biti predstavljena Osječanima, no planove je poremetio niz tehničkih problema i nizak vodostaj Drave.

"Planirali smo ga predstaviti Osječanima, međutim evo zbog nekih tehničkih poteškoća i sada niskog vodostaja brod je ostao na suhome", rekao je ravnatelj Arheološkog muzeja u Osijeku Tomislav Hršak.

Dodaje da brod služi upravo promociji kulturne baštine, rimskog brodograditeljstva i načina na koji se nekada plovilo.

Brod je izgrađen na Sveučilištu u Nürnbergu u sklopu europskog projekta, a plovidbom je povezivao zemlje dunavske regije.

U pomoć stigla Hrvatska vojska

Nakon što se brod našao u nezgodnom položaju, njemačka strana zatražila je pomoć. Sveučilište u Nürnbergu obratilo se Njemačkom veleposlanstvu u Zagrebu, nakon čega je angažirana Hrvatska vojska.

"Iznenada se našao u takvoj poziciji da je njemački vojni izaslanik tražio da što žurnije izađemo van i našli smo rješenje da Hrvatska vojska sa svojim sposobnostima inženjerijskim imamo mogućnosti spasiti brod", rekao je brigadni general Skroza, zamjenik zapovjednika.

Vojska je na teren dovela tešku mehanizaciju, a brod je poduprt i osiguran drvenim gredama kako bi se spriječilo njegovo daljnje pomicanje i oštećenje.

"Nakon što je došla teška mehanizacija brod je poduprt, učvršćen, osiguran ovim drvenim gredama jer on već neko vrijeme stoji i prilično je nestabilan", rekao je pukovnik Burkhard Weber, vojni izaslanik Savezne Republike Njemačke u Hrvatskoj.

Probijena i pristupna cesta

Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je riječ o neuobičajenom zadatku kojim Hrvatska vojska pokazuje sposobnosti svojih inženjerijskih postrojbi.

"Radi se o jednom specifičnom zadatku kojim pokazujemo sposobnost i znanje i vještine i naše inženjerije naše kopnene vojske kao što je rečeno, ova cesta donedavno nije postojala, probijena je cesta, to jest ovaj put i krenuli smo u spašavanje", rekao je Anušić.

Replika rimskog broda sada je osigurana, a idućeg tjedna trebala bi biti prebačena do dizalice i utovarena na transportni kamion.

Nakon toga bit će odvezena u Njemačku na detaljan pregled i obnovu, nakon čega bi se ponovno trebala vratiti plovidbama kojima na jedinstven način oživljava antičku povijest.