Vlada u slijepoj ulici? Mogu zatražiti razrješenje, ali Kundid je u nedodirljivoj poziciji

Sukob Pantovčaka i Banskih dvora ne jenjava, a hrvatski vojnici, čini se, ipak ne idu u Pariz. Načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid odlučio je poslušati zapovijed predsjednika Zorana Milanovića o odbijanju sudjelovanja pripadnika Počasno-zaštitne bojne na vojnoj paradi u Parizu. S druge strane, premijer Andrej Plenković odbio se sastati s predsjednikom i poručuje - vojska nije Milanovićeva prćija. O svemu više doznaje reporterka RTL-a Ana Mlinarić.

Koje bi posljedice mogao snositi načelnik glavnog stožera Kundid?

Čuli smo da ih spominju i premijer i ministar obrane, ali nije jasno koje bi on točno posljedice mogao snositi niti oni iznose više detalja. Ono što Vlada može je zatražiti razrješenje Kundida no, to je slijepa ulica - takvu odluku donosi isključivo predsjednik Republike i predsjednik to sigurno ne bi odobrio. Postoji Vojno stegovni sud - i to je slučaj koji se ovdje ne bi mogao primijeniti. Naime, vojnika na Stegovni sud šalje njegov nadređeni - Kundidu je nadređen Milanović.

Premijer danas nije rekao ništa, s druge strane, ministar obrane navodio je pravosudni postupak - tvrdi da su i Kundid i predsjednik države svjesno prekršili Zakon o obrani, ali nije iznosio više detalja.

Razgovarala sam sa pravnim stručnjacima koji kažu da je Kundid u ovom slučaju ispunio zapovijed koju je dobio od svog nadređenog. Zakon o obrani vojnike obvezuje da poštuju i izvršavaju zapovijedi svojih nadređenih i jedine iznimke kada mogu odbiti ispuniti zapovijed je kada im se zapovijedi da počine teško kazneno djelo, ratni zločin ili neku radnju koja je u suprotnosti sa Ustavom.

Predsjednik Zoran Milanović pak kaže da je Kundid nedodirljiv na ovoj poziciji i da je izvršavao zapovijed nadređenog Vrhovnog zapovjednika - ako netko smatra da je njegova odluka protuustavna ili protupravna, da se obrati njemu.

Imamo različite argumente s obje strane. Može li Ustavni sud razriješiti ovaj sukob predsjednika i premijera?

Apsolutno može, ali pitanje je hoće li. Razgovarala sam sa dva bivša člana Ustavnog suda, koji sumnjaju da će se Ustavni sud primiti ovoga posla, barem samoinicijativno. Kažu, sada su i godišnji odmori, ovo je pitanje koje se ne bi tako brzo riješilo.

Sud može sam pokrenuti ocjenu ustavnosti ili procijeniti je li ovakva odluka predsjednika Republike ustavna i u skladu sa Zakonom. Isto tako može se podnijeti ustavna tužba ili netko drugi može tražiti ocjenu ustavnosti. Treba podsjetiti da je ovaj Zakon o obrani od 2016. na ocjeni ustavnosti - ne konkretno ovaj članak 69 - ali i kroz taj postupak Ustavni sud, da se želi sada i o ovom pitanju oglasiti, mogao bi dati svoj stav i svoj sud.

Moji današnji sugovornici iz Ustavnog suda kažu da to trenutno nije za očekivati, imamo i krnji Ustavni sud, a i pitanje bi li takva odluka imala moralni legitimitet i autoritet.