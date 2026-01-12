Milanović na ovo misli potrošiti duplo više nego lani: 'Prošešljali' smo plan nabave

TROŠKOVI NA PANTOVČAKU /

Od hrane i pića do građevinskih radova - na što će sve i koliko potrošiti javnog novca u ovoj godini objavio je Ured predsjednika. Na jednu stavku čak dvostruko više nego lani. RTL Danas pročešljao je plan nabave Zorana Milanovića.

Popis od čak 85 stavki našao se u novom troškovniku ureda Zorana Milanovića. 200 tisuća eura, kao i lani, za usluge putničke agencije pri nabavi avIonskih karata. A za najam vozila 26 tisuća eura. Iz Ureda predsjednika pred našu kameru nisu htjeli, tek su poručili da je riječ o redovnom planu nabave.

Po 20 tisuća eura planira se izdvojiti za uredski namještaj i materijal. 19 tisuća eura koštat će radna odjeća i obuća, u planu je i nabava novih zastava koje će koštati 6 i pol tisuća eura, a novi fotoaparat 4 tisuće i 400 eura.

Za svježe rezano cvijeće predviđeno je 60 tisuća eura, dvostruko više nego lani. No, ako se pita cvjećara - ta cifra nije uopće pretjerana. Jer na nedavnoj svadbi, kaže nam, samo 30 tisuća eura koštalo je upravo cvijeće.

Više pogledajte u prilogu.