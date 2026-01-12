Hrvatska ide na Gruziju: ‘Moramo ih nadplivati i kontrolirati ritam’

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatski vaterpolski reprezentativci ulaze u dvoboj protiv Gruzije u drugom kolu skupine B Europskog prvenstva. Nakon uvjerljive pobjede 20-4 protiv Slovenije, Rino Burić ističe: „Neće biti lako, ali moramo nametnuti naš ritam plivanjem i igrom.“

Hrvatska je do sada slavila u svih šest međusobnih susreta, no Luka Bukić upozorava: „Gruzija ima fizički jake igrače i mogu iznenaditi ako ne budemo koncentrirani.“ Utakmica počinje u utorak u 12:45 sati.