naši pažljivi /

Hrvatska ide na Gruziju: ‘Moramo ih nadplivati i kontrolirati ritam’

Hrvatski vaterpolski reprezentativci ulaze u dvoboj protiv Gruzije u drugom kolu skupine B Europskog prvenstva. Nakon uvjerljive pobjede 20-4 protiv Slovenije, Rino Burić ističe: „Neće biti lako, ali moramo nametnuti naš ritam plivanjem i igrom.“

Hrvatska je do sada slavila u svih šest međusobnih susreta, no Luka Bukić upozorava: „Gruzija ima fizički jake igrače i mogu iznenaditi ako ne budemo koncentrirani.“ Utakmica počinje u utorak u 12:45 sati.

12.1.2026.
20:25
Sportski.net
Hrvatska Vaterplo ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Vaterpolu 2026
