Ovako je Milanović o Rutteu pričao prije par dana. A kako je bilo na Pantovčaku? 'Postoji povijest među njima'

ŠEF NATO-A U ZAGREBU /

Šef NATO-a u Zagrebu je u sklopu turneje po državama članicama. Impresioniran je, kazao je nakon obilaska naših Rafalea i vojne opreme koju mu je predstavio premijer Andrej Plenković. Nakon sastanka s premijerom, Rutte se sastao i s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Što je zaključeno, otkrila je reporterka RTL-a Danas koja je pratila cijeli posjet.

Podsjetila je da je Milanović svašta govorio u Rutteu prije njegova dolaska, između ostaloga da je to čovjek za kojeg ne zna u čije ime govori te osoba koja govori puno stvari s kojima se ne slaže.

"Ta napetost se ipak nije mogla vidjeti na Pantovčaku, barem ne u dijelu koji su vidjele kamere, a što se događalo iza zatvorenih vrata je teško reći", istaknula je reporterka.

Priopćenje iz Ureda predsjednika nakon sastanka bilo je vrlo šturo. "U njemu se navodi da se sastanak održao, duže se nabrajaju članovi delegacija nego teme o kojima su razgovarali", dodaje.

Tri su bile teme o kojima su govorili, a više doznajte u videu