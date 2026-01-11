Hrvatska sanja novi rukometni uspjeh: 'Ovo će biti najveći izazov'

"Idemo u finale, spavamo s medaljom.. Meni će srce puknut. Ja sam ti u šoku.. i ja se nadam da neće sljedeća medalja toliko dugo čekati". Govorio je tako Domagoj Duvnjak lani nakon izborenog finala Svjetskog prvenstva.

Bivši kapetan sad ekipu bodri - s druge strane. "Meni će biti jako teško nakon toliko godina u reprezentaciji. Dečki, sretno, znate da sam uz vas i da vas volim", govori sada Dule.

Do nove medalje, idu s novim kapetanom. "Naučio me kako se vodi ekipu, kako se bori, pogotovo kad je najteže. Nadam se da ćemo nastaviti da pokažemo cijelom svijetu da to nije bilo slučajno kakav rezultat smo mi napravili", govori novi kapetani Ivan Martinović.

Atmosferu će hrvatski navijači dizati i u hladnoj Skandinaviji. Iz Kluba navijača "Mi Hrvati" na prvenstvo putuje 250 članova.

Jedan od najtrofejnijih reprezentativaca i bivši izbornik koji je Hrvatsku vodio do olimpijske, svjetske i europske bronce - vjeruje da ovi momci mogu ponoviti uspjeh sa svjetskog prvenstva.

'Pritisak i očekivanja su najveći izazov'

"Mislim da se moraju jako držati skupa, da ne bude nekih iskakanja i daj Bože da bude zdravlja. Zajedništvo daje puno toga, jedna utakmica vas može lansirati u nebesa, isto tako vas može i prizemljiti, prema tome, nadam se najboljem", priča Slavko Goluža.

I dobro poznata lica zlatne generacije hrvatskog rukometa - i dalje osjećaju nervozu kad zaigra reprezentacija. "Kad igra Hrvatska uvijek su emocije u pitanju, naravno da gledam emotivno, to nije napetost nego želja i iščekivanje da Hrvatska pobijedi i bude u igri za medalju", govori legendarni Venio Losert.

"Najveći izazov sigurno će biti da se nosimo s tim pritiskom i očekivanjima da smo bili drugi na svjetskom prvenstvu. Mislim da se svi jako veselimo toj nekoj novoj kemiji mladih igrača s iskusnijima. Veselim se nekoj novoj Hrvatskoj", priča Blaženko Lacković.

Pomlađena reprezentacija s izbornikom Dagurom Sigurdssonom ima šanse za dobar plasman - ali po njega kreće sa sedmog mjesta na popisu favorita, procjenjuje sportski urednik portala Net.hr. "U startu favoriti su domaćini, Danci kao najveći favorit turnira i trenutno najbolja reprezentacija na svijetu. Šveđani i Norvežani koji žele opravdati domaći teren, isto tako tu su i Francuzi koji brane zlato sa zadnjeg europskog natjecanja i Nijemci i Španjolci", detektirao je Silvijo Maksan.

Naši sugovornici naglašavaju, teže je osvojiti europsko nego svjetsko prvenstvo, pogotovo kad se turnir igra u Skandinaviji. Ali lopta je okrugla - pa nekad u sportu treba imati i malo sreće.

Krećemo 17. siječnja

"2004. u Ateni prvu utakmicu se nisam brijao, drugu rekao, OK brijat ću se tek kad izgubimo. Na svu sreću bio sam neobrijan do kraja prvenstva", otkrio je Lacković.

A svaku pobjedu, predstavnici rukometne zlatne generacije pamtit će zauvijek.

"Velika potvrda i najveće zadovoljstvo je to da se sav tvoj trud naplatio i da sve što radiš ima nekakvog smisla", rekao je Venio Losert.

"Znam koliko sam sebe skupa s dečkima dao. Ne volim dijeliti te medalje, Bilo je puno odricanja, puno nervoze, puno i veselja. Prema tome, meni je svaka draga. Nije lako osvojiti medalju", kaže Goluža.

Hrvatska će prvi krug igrati u grupi E u švedskom Malmöu. Prvu utakmicu Hrvatska igra protiv Gruzije, u subotu 17. siječnja. Dva dana kasnije protiv Nizozemske, a derbi grupe - Hrvatska protiv Švedske zakazan je za 21. siječnja.

Vjerujemo da opet - možemo do vrha